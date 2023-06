Senar abre Processo Seletivo para Estagiário de Administração

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Sergipe (Senar Sergipe) abriu o processo seletivo para a contratação de estagiário na área de Administração. As inscrições estão abertas até o dia 30 de junho e têm como objetivo selecionar um estudante de nível superior para integrar a equipe do Senar Sergipe.

De acordo com o edital, disponível no site do Senar Sergipe (senarsergipe.org.br), as atividades do estágio têm como finalidade proporcionar a contextualização curricular, visando ao desenvolvimento do estagiário tanto para a vida cidadã quanto para o ambiente de trabalho.

O estagiário receberá uma bolsa no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), além de benefícios como Vale-Transporte e Seguro de Vida. O estágio será realizado na sede do Senar Sergipe, em Aracaju/SE, com uma carga horária de 30 horas semanais, distribuídas em seis horas diárias dentro do horário de expediente da instituição.

Para se candidatar à vaga, é preciso estar cursando a partir do 4º período do curso de nível superior em Administração. Além disso, é necessário possuir uma Média Geral ou Média Geral Ponderada (MGP) mínima de 6,0, não estar atuando como estagiário(a) em outra instituição, ter domínio do pacote Office (Excel, PowerPoint, Word e Outlook) e disponibilidade para cumprir as atividades programadas e a carga horária exigida no Termo de Compromisso de Estágio.

O processo de seleção será dividido em quatro etapas: Recrutamento, Análise Documental (classificatória e eliminatória), Produção de texto (classificatória e eliminatória) e Entrevista (classificatória e eliminatória).

As inscrições devem ser feitas preenchendo o formulário disponível no edital que consta também no site: https://forms.gle/9tWNRZs68E7sqgn7A.

O candidato selecionado terá a oportunidade de adquirir experiência prática em uma renomada instituição do setor rural, contribuindo para o seu desenvolvimento profissional e aprimoramento das habilidades na área de Administração. Para mais informações e detalhes sobre o processo seletivo, os interessados devem acessar o edital disponível no site do Senar Sergipe (senarsergipe.org.br).

Sobre o Senar Sergipe

O Senar Sergipe é uma instituição que tem como objetivo promover a formação profissional e a capacitação dos produtores e trabalhadores rurais do estado de Sergipe. Através de cursos e programas de aprendizagem, o Senar Sergipe contribui para o desenvolvimento do setor agrícola e pecuário, buscando sempre a melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento da economia rural.

Por Samara Fagundes