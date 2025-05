SENAR SERGIPE ABRE SELEÇÃO PARA ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM COM ATUAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Sergipe) está com processo seletivo aberto para credenciamento de enfermeiros e técnicos de enfermagem interessados em atuar no Programa Saúde no Campo.

A iniciativa leva atendimentos e orientações de saúde até comunidades rurais do sertão sergipano, com visitas diretamente nas propriedades assistidas

Como será a atuação?

O enfermeiro selecionado atuará supervisionando a execução do programa, garantindo a qualidade técnica e a articulação das ações em campo. Já os técnicos de enfermagem realizarão visitas mensais a 30 propriedades rurais cada. As despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação já estão incluídas no valor total pago aos profissionais credenciados via PJ.

Etapas do processo seletivo:

1- Cadastro on-line: os interessados devem preencher o formulário eletrônico disponível no link:

https://docs.google.com/forms/d/1Kgr4cNGwRIgKKwbwCmMViAcYaKYBaiIDM2YjojyVRxo/edit

2- Capacitação presencial em Aracaju: os selecionados participarão de uma capacitação metodológica gratuita, oferecida pelo Senar. Os profissionais que mais se destacarem nesta etapa seguirão para a fase final.

3-Inscrição no edital e habilitação da PJ: para firmar contrato com o Senar, os aprovados deverão possuir CNPJ (pode ser como microempresa – ME). O edital completo pode ser acessado AQUI.

A remuneração pode chegar a R$ 12 mil para enfermeiros e R$ 7.500 para técnicos de enfermagem, sob regime de Pessoa Jurídica.

Importante: nas duas primeiras etapas da seleção não é necessário possuir CNPJ. Essa é uma oportunidade única para profissionais da saúde que desejam contribuir com a interiorização da atenção básica e transformar realidades no campo.

Para mais informações entrar em contato com o Senar Sergipe 79 3211-3264 / 79 3214-6817.

Texto e foto ascom Senar