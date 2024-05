Senar Sergipe apoia o 2º ESAM e oferece assistência a apicultores

A Associação de Meliponicultores e Apicultores de Sergipe (ASMASE) está organizando o 2º Encontro Sergipano de Apicultores e Meliponicultores (2º ESAM), que acontecerá entre os dias 21 e 23 de maio de 2024, no auditório da Didática 7 da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em São Cristóvão, Sergipe.

O evento terá como destaque o 1 º Concurso de Meles de Abelhas com e sem ferrão, além de uma visita técnica ao meliponário Vovó Angelina, em Nossa Senhora do Socorro, no povoado Taiçoca de Fora, na tarde do dia 23 de maio, do meliponicultor Antônio Mateus.

O 2º ESAM tem como objetivo reunir profissionais do setor, autoridades, especialistas e interessados para discutir e compartilhar conhecimentos, experiências e boas práticas relacionadas à apicultura e meliponicultora.

Segundo o coordenador geral da 2ª ESAM, Ricardo Thairon dos Santos, o evento apresenta inovações tecnológicas e fortalece a cadeia produtiva na apicultura e meliponicultora em Sergipe.

Uma das importantes parcerias para o sucesso do evento é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) Sergipe, que estará presente com profissionais disponíveis para tirar dúvidas e realizar inscrições para os apicultores interessados em receber Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), que proporciona aos apicultores estratégias e conhecimentos para melhorar a gestão de suas atividades, garantindo maior eficiência e qualidade na produção de mel e produtos relacionados. Serão 180 vagas para apicultores receberem a ATeG do Senar.

Durante o 2º ESAM, haverá palestras, exposições de produtos apícolas e meliponícolas, concurso de meles, oportunidades de networking e interação entre os participantes, divulgação e submissão de resumos científicos promovendo um ambiente rico em troca de informações e experiências para o desenvolvimento sustentável do setor apícola em Sergipe.

Para participar, os interessados devem fazer a inscrição no link: https://www.even3.com.br/2-esam-encontro-sergipano-de-apicultores-e-meliponicultores-396029/

Foto assessoria

Por Samara Fagundes