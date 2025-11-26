Senar Sergipe divulga 270 vagas para curso profissionalizante em diversas áreas do agronegócio

O Senar Sergipe abriu as inscrições para o Processo Seletivo do Programa Senar Jovem 2026, que oferta vagas para o Curso Profissionalizante Assistente Agropecuário, na modalidade híbrida (aulas remotas à noite e práticas presenciais aos sábados).
O programa é voltado para jovens entre 16 e 30 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio, e tem como objetivo formar novos profissionais para atuar em cadeias produtivas estratégicas do agro sergipano.
Ao todo, são 270 vagas distribuídas em nove polos e diferentes cadeias produtivas, incluindo Bovinocultura de Corte, Bovinocultura de Leite, Equinocultura, Fruticultura, Gestão e Administração Rural e Manutenção de Máquinas e Implementos Agrícolas.
As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente de forma digital. Confira o edital AQUI: https://senarsergipe.org.br/wp-content/uploads/2025/11/AQUI-2.pdf
Vagas por cadeia produtiva e polos
Bovinocultura de Corte – Nossa Senhora das Dores (30 vagas)
Bovinocultura de Corte – Lagarto (30 vagas)
Bovinocultura de Leite – Nossa Senhora da Glória (30 vagas)
Bovinocultura de Leite – Poço Redondo (30 vagas)
Equinocultura – Aracaju (30 vagas)
Fruticultura – Indiaroba (30 vagas)
Gestão e Administração Rural – Tobias Barreto (30 vagas)
Gestão e Administração Rural – Itaporanga d’Ajuda (30 vagas)
Manutenção de Máquinas e Implementos Agrícolas – Frei Paulo (30 vagas)
Quem pode participar
Têm prioridade:
Produtores rurais e seus familiares
Trabalhadores rurais e seus familiares
Alunos e egressos dos cursos do Senar Sergipe
Também podem se inscrever candidatos do público geral, residentes em Sergipe.
Cronograma do processo seletivo
Período de inscrições: 19/11/2025 a 09/01/2026
Divulgação dos classificados: 14/01/2026
Interposição de recursos: 15/01/2026
Período de matrículas: 19/01/2026 a 30/01/2026
Aula inaugural: 07/02/2026
Como se inscrever
As inscrições devem ser feitas online, com envio da documentação exigida no edital.
Link para inscrição: Pré-inscrição curso Senar Jovem: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=c5Q57KzV8UmBYGOR_BPxhyTs181a7C5HtAV4dYSuJpRUMFVXUFk1Q0JGRkdJOUhJM09CQU0yWjRJRS4u&route=shorturl
O edital completo está disponível no site www.senarsergipe.org.br. Para mais informações entre em contato com o Senar, telefones: (79) 3211-3264 e (79) 3214-6817.
