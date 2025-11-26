Senar Sergipe divulga 270 vagas para curso profissionalizante em diversas áreas do agronegócio

O Senar Sergipe abriu as inscrições para o Processo Seletivo do Programa Senar Jovem 2026, que oferta vagas para o Curso Profissionalizante Assistente Agropecuário, na modalidade híbrida (aulas remotas à noite e práticas presenciais aos sábados).

O programa é voltado para jovens entre 16 e 30 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio, e tem como objetivo formar novos profissionais para atuar em cadeias produtivas estratégicas do agro sergipano.

Ao todo, são 270 vagas distribuídas em nove polos e diferentes cadeias produtivas, incluindo Bovinocultura de Corte, Bovinocultura de Leite, Equinocultura, Fruticultura, Gestão e Administração Rural e Manutenção de Máquinas e Implementos Agrícolas.

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente de forma digital. Confira o edital AQUI: https://senarsergipe.org.br/wp-content/uploads/2025/11/AQUI-2.pdf

Vagas por cadeia produtiva e polos

Bovinocultura de Corte – Nossa Senhora das Dores (30 vagas)

Bovinocultura de Corte – Lagarto (30 vagas)

Bovinocultura de Leite – Nossa Senhora da Glória (30 vagas)

Bovinocultura de Leite – Poço Redondo (30 vagas)

Equinocultura – Aracaju (30 vagas)

Fruticultura – Indiaroba (30 vagas)

Gestão e Administração Rural – Tobias Barreto (30 vagas)

Gestão e Administração Rural – Itaporanga d’Ajuda (30 vagas)

Manutenção de Máquinas e Implementos Agrícolas – Frei Paulo (30 vagas)

Quem pode participar

Têm prioridade:

Produtores rurais e seus familiares

Trabalhadores rurais e seus familiares

Alunos e egressos dos cursos do Senar Sergipe

Também podem se inscrever candidatos do público geral, residentes em Sergipe.

Cronograma do processo seletivo

Período de inscrições: 19/11/2025 a 09/01/2026

Divulgação dos classificados: 14/01/2026

Interposição de recursos: 15/01/2026

Período de matrículas: 19/01/2026 a 30/01/2026

Aula inaugural: 07/02/2026

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas online, com envio da documentação exigida no edital.

Link para inscrição: Pré-inscrição curso Senar Jovem: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=c5Q57KzV8UmBYGOR_BPxhyTs181a7C5HtAV4dYSuJpRUMFVXUFk1Q0JGRkdJOUhJM09CQU0yWjRJRS4u&route=shorturl

O edital completo está disponível no site www.senarsergipe.org.br. Para mais informações entre em contato com o Senar, telefones: (79) 3211-3264 e (79) 3214-6817.

Texto e foto Samara Fagundes