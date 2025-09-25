Senar Sergipe oferece experiência prática no campo com bolsas de até R$2.500,00 para recém-formados

Programa vai selecionar 200 profissionais para residência que une teoria e prática

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) lançou o Programa de Residência Agropecuária, na quarta (17). A iniciativa oferece bolsas para recém-formados em Ciências Agrárias. São 200 vagas disponíveis nos 21 estados, com duração de até seis meses e dedicação de 40 horas semanais. Em Sergipe, serão disponibilizadas 10 vagas, sendo 7 para nível superior e 3 para nível médio/técnico.

A proposta do programa é oferecer uma vivência estruturada que combina teoria, prática e acompanhamento especializado para ampliar a eficiência e o impacto da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) em todo país.

Os participantes vão receber uma bolsa mensal de R$ 2.500 (nível superior) ou R$ 1.500 (nível técnico), além de seguro de vida. Os residentes poderão passar por etapas de conhecimento da metodologia da ATeG, como diagnóstico produtivo, planejamento estratégico da propriedade, adequação tecnológica, capacitação dos produtores e avaliação de resultados.

Ao todo, serão selecionados 200 residentes em 21 Administrações Regionais do Senar (AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SC, SE e TO).

Acesse Edital aqui EDITAL-020-RESIDENCIA-AGROPECUARIA-SENAR-AR-SE-2025

As inscrições ficam abertas até 26 de setembro: https://cnabrasil.selecao.net.br/informacoes/60/

Texto e foto Samara Fagundes