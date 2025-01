Senar Sergipe prorroga inscrições do Senar Jovem até o próximo dia 17 de janeiro

As inscrições para os cursos gratuitos em 9 áreas do agronegócio foram prorrogadas até sexta-feira, 17/01/2025.

Os cursos do Programa Senar Jovem são voltados para jovens entre 16 e 30 anos, prioritariamente produtores rurais, trabalhadores do campo e seus familiares. As aulas teóricas são on-line durante a semana e as práticas ocorrem de forma presencial aos sábados com carga horária de 400 horas. O público geral também pode concorrer às vagas disponíveis.

As 300 vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos abaixo:

Assistente em Zootecnia – Indiaroba

Boas Práticas e Fabricação de Produtos de Origem Animal – Nossa Senhora da Glória

Bovinocultura de Corte – Nossa Senhora das Dores

Bovinocultura de Leite – Gararu e Nossa Senhora da Glória

Cana-de-Açúcar – Laranjeiras

Equinocultura – Lagarto

Manutenção de Máquinas e Implementos Agrícolas – Itabaiana

Gestão e Administração Rural – Itaporanga d’Ajuda

Sistemas de Irrigação – Neópolis

Para fazer a inscrição, basta preencher o formulário on-line aqui. O edital completo está disponível no site www.senarsergipe.org.br. Para mais informações entre em contato com o Senar. telefones (79) 3211-3264 e (79) 3214-6817.

Ascom Sistema Faese Senar