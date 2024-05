Senar SE prorroga inscrições para produtores rurais receberem Assistência Técnica e Gerencial

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Sergipe) oferece uma nova oportunidade para produtores rurais receberem Assistência Técnica e Gerencial (ATeG). As inscrições foram prorrogadas até o dia 24 de maio, ampliando as chances de participação para aqueles interessados em melhorar suas práticas e resultados nas diversas cadeias produtivas em todo o território sergipano.

São mais de 2 mil novas propriedades que podem melhorar o gerenciamento, abrangendo as seguintes áreas: Apicultura, Agroindústria, Avicultura, Bovinocultura de Leite, Bovinocultura de Corte, Caprinocultura, Carcinicultura, Fruticultura, Olericultura, Ovinocultura, Piscicultura, Plantas Ornamentais, Rizicultura e Suinocultura.

Os produtores selecionados terão dois anos de acompanhamento, com atendimento ttécnico mensal gratuito de 4 horas e participação em capacitações oferecidas pelo Senar. A coordenadora da ATeG, Taynã Matos, destaca que o objetivo é capacitar em empreendedorismo e gestão, elevando renda, produtividade e eficiência.

As inscrições podem ser feitas até 24 de maio através do formulário disponível no link (https://forms.gle/4NtCA2mKH2Rh2iPp6), de acordo com a cadeia produtiva da propriedade e os pré-requisitos especificados.

Para mais informações ou dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Sala do Produtor Rural mais próxima através dos contatos com WhatsApp disponíveis em senarsergipe.org.br/sala-do-produtor-rural, ou salve o arquivo em PDF SENAR24_MAPA_INTERATIVO, com os contatos de todos os agentes mobilizadores.

Pré-requisitos para Inscrição:

Bovinocultura de Corte | 20 cabeças de animais adultos

Bovinocultura de Leite | Produção mínima de 70L/dia

Suinocultura | 6 matrizes e/ou 20 suínos terminados

Apicultura | 5 Colmeias em produção

Avicultura | 400 aves de postura ou corte

Fruticultura | 1ha

Olericultura | 1 tarefa

Ovinocaprinocultura | 20 cabeças de animais adultos

Carcinicultura | 400kg/ciclo

Piscicultura | 300kg/ciclo

Plantas ornamentais | 1 tarefa

Rizicultura | 4ha irrigado

Agroindústria | Regularização

Foto assessoria

Por Smara Fagundes