SEPLAN E FAPITEC REPRESENTAM GOVERNO DE SERGIPE NO LANÇAMENTO DE EDITAIS DO MCTI PARA O NORDESTE

Representando o Governo de Sergipe, o secretário da Seplan, Julio Filgueira, e o diretor-presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), Alex Garcez, participaram na quarta-feira, 16, do lançamento de editais de Ciência, Tecnologia e Inovação pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do Governo Federal; pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A cerimônia aconteceu no Rio de Janeiro (RJ), na sede da Associação Brasileira de Ciências (ABC), com anúncio de investimentos de R$ 3,1 bilhões, com foco em impulsionar a ciência, tecnologia e inovação nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. De acordo com o MCTI, esses recursos visam fortalecer a infraestrutura de inovação e pesquisa, com o lançamento de cinco novos editais voltados ao desenvolvimento científico regional e nacional.

O secretário da Seplan, Julio Filgueira, destacou a importância do anúncio dos editais para a região Nordeste, incluindo o estado de Sergipe, e de que forma eles podem contribuir para o fortalecimento dos projetos de pesquisa e de novos talentos na ciência.

“É fundamental destacar o compromisso do Governo Federal, através do MCTI, em impulsionar, através do lançamento desses editais, a ciência, a tecnologia e a inovação com foco nas regiões Norte, Nordeste e o Centro-Oeste, dando maior visibilidade e proporcionando recursos para que esses projetos ganhem força a nível nacional. São esforços que marcam um novo capítulo no fomento à Ciência no Brasil. Eles possibilitarão, de imediato, o incremento em nosso parque tecnológico, o Sergipetec, o investimento em Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, no Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe e o reforço de editais de inovação com foco na qualificação profissional e na abertura de um hub de inovação para startups no Centro de Aracaju”, reforçou.

A Seplan é o órgão central de inovação no Governo de Sergipe, em sinergia com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e a Fapitec/SE, órgão responsável pelo gerenciamento dos editais.

Para o diretor-presidente da Fapitec/SE, Alex Garcez, a participação no evento de lançamento dos programas contribuiu para o estreitamento de parcerias entre instituições de fomento.

“O MCTI e a Finep são grandes parceiros no impulsionamento da inovação e da pesquisa. O lançamento das chamadas públicas abrirá novas oportunidades para pesquisadores e empreendedores, contribuindo para um futuro mais próspero”, ressaltou.

Foto: Ascom Seplan