Sergas amplia ponto de Gás Natural Veicular em Aracaju

Usuários do GNV passam agora a ter mais uma opção para abastecer os veículos

O Gás Natural Veicular (GNV) segue se consolidando como uma das principais escolhas dos motoristas que buscam um combustível mais econômico e sustentável. Prova disso foi a inauguração de um ponto de GNV em um posto de combustível localizado na Avenida Coelho e Campos, em Aracaju. A ação é fruto de uma parceria com a Sergipe Gás S/A (Sergas), que realizou a instalação da Estação de Regulagem de Pressão e Medição (ERPM) e garantiu o fornecimento do gás canalizado para o novo ponto de abastecimento.

Com a inauguração, os usuários de GNV passam a contar com mais uma opção para abastecer os veículos. Agora, são mais de 30 postos que oferecem a opção de um combustível mais econômico e menos poluente que os combustíveis líquidos, como gasolina e diesel. E a previsão é de que mais duas unidades e GNV sejam inauguradas até o final do ano.

O diretor-presidente da Sergas, José Matos, destacou a importância da expansão do GNV no estado e o fortalecimento das parcerias com empresas locais. “Essa ação é um exemplo claro do nosso compromisso em expandir o acesso ao GNV, que é uma solução prática e econômica para os motoristas sergipanos. Com mais esse ponto de abastecimento e outras unidades a caminho, estamos tornando o GNV cada vez mais acessível, gerando competitividade no mercado e, consequentemente, benefícios diretos ao consumidor final”, disse.

A Sergas impulsiona o desenvolvimento de Sergipe, não apenas através da expansão da rede de distribuição de gás natural, mas também atraindo novos investimentos e promovendo o crescimento de diversos setores da economia. “Continuaremos investindo em infraestrutura e inovação, mantendo firme nosso propósito de desenvolver o estado com soluções energéticas sustentáveis e competitivas”, concluiu Matos.

Foto: Ascom/Sergas