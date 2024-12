SERGAS AMPLIA REDE DE GÁS NATURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO COM INVESTIMENTO DE R$ 1 MILHÃO

Os moradores de condomínios do conjunto Rosa Elze, em São Cristóvão, passarão a contar muito em breve com gás natural canalizado, garantindo maior praticidade, segurança e sustentabilidade no fornecimento de energia. A Sergipe Gás S/A (Sergas) segue avançando com as obras do Ramal Rosa Elze (Fase 3), que integram o plano de expansão da empresa na região.

O projeto envolve a instalação de 3 quilômetros de tubulação em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), material reconhecido por sua durabilidade e eficiência no transporte de gás natural. Para tornar essa infraestrutura uma realidade, a Sergas está investindo R$ 1.013.774,21, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida da população.

Menor impacto ambiental

Para a realização da obra, a Sergas utiliza o método de perfuração direcional, uma técnica não-destrutiva que preserva a integridade do pavimento. Diferente do método convencional de valas abertas, que pode causar danos significativos ao asfalto e demandar reparos extensos, a perfuração direcional minimiza impactos no trânsito e na rotina da comunidade local. Além disso, esse método reduz o tempo de implantação da rede, otimizando o cronograma das obras.

A expansão do gás natural canalizado no Rosa Elze reflete o compromisso da Sergas em levar energia mais eficiente e sustentável para os lares sergipanos. Com obras em ritmo acelerado, a expectativa é que o novo ramal fortaleça ainda mais a infraestrutura energética da região, gerando benefícios econômicos e ambientais para toda a comunidade.

Por André Carvalho – Foto: Ascom/Sergas