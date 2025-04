SERGAS APRESENTA VANTAGENS DO GNV DURANTE 46ª EDIÇÃO DO ‘SERGIPE É AQUI’ NO MUNICÍPIO DE LAGARTO

A Sergipe Gás S/A (Sergas) marcou presença na 46ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’, realizada nesta sexta-feira, 25, no município de Lagarto, região centro-sul do estado. A participação da companhia teve como foco a divulgação dos benefícios do Gás Natural Veicular (GNV), uma alternativa cada vez mais procurada pelos motoristas que desejam economizar e contribuir com o meio ambiente.

Durante o evento, a Sergas distribuiu panfletos informativos, destacando que o GNV pode representar uma economia de até 40% em comparação com a gasolina e 42% em relação ao etanol. Para demonstrar na prática as vantagens do combustível, um veículo da companhia esteve exposto na área do evento, com o motor adaptado e o cilindro instalado, possibilitando que os visitantes conhecessem o funcionamento do sistema de perto.

Além de mais barato, o GNV oferece maior rendimento por quilômetro rodado, superando os combustíveis líquidos. Outro diferencial é o impacto ambiental reduzido: por emitir menos poluentes, o GNV é considerado uma alternativa mais sustentável para o transporte.

O diretor-presidente da Sergas, Alan Lemos, destacou a relevância da ação. “Levamos para o evento informações preciosas para que as pessoas que possuem veículos possam fazer a conversão para o GNV, um combustível mais limpo e mais econômico. Mostramos hoje aqui o quanto ele é mais eficiente e mais barato. Aqui em Lagarto também estamos expandindo a rede de gás, ajudando o estado de Sergipe a se desenvolver cada vez mais”, afirmou.

Expansão da rede de gás

Lagarto está prestes a entrar em um novo ciclo de desenvolvimento econômico com a chegada do gás natural canalizado. As obras de expansão, executadas pelo Governo do Estado por meio da Sergas, seguem em ritmo acelerado, com previsão de liberação do gás já no dia 20 de maio.

A primeira fase do projeto contempla a instalação de um gasoduto que ligará a estação de descompressão à unidade da Indústria Maratá, empresa âncora da iniciativa. O fornecimento será realizado por meio do modal Gás Natural Comprimido (GNC), transportado por caminhões. Ao chegar à cidade, o gás será descomprimido na estação local e injetado na rede que abastecerá a empresa.

Com esse avanço, Lagarto se consolida como um novo polo de distribuição de gás natural em Sergipe, fortalecendo a economia regional e promovendo sustentabilidade e competitividade para a indústria local.

Por André Carvalho – foto Ascom Sergas