Sergas avança com o projeto do Governo de interiorização do gás

Sergipe Gás prospecta novos mercados em Nossa Senhora da Glória, onde foi feita visita à fábrica Natville e a um posto de combustível

Dando continuidade ao projeto de interiorização do gás natural e seguindo orientação do governador Fábio Mitidieri, em tornar o energético cada vez mais acessível aos municípios sergipanos, o diretor-presidente da Sergipe Gás S/A (Sergas), José Matos, acompanhado do gerente comercial, Pablo Matsuo, visitou na última quarta-feira, 15, a indústria de alimentos Natville, localizada em Nossa Senhora da Glória.

A visita teve como principal objetivo prospectar novos mercados por meio da apresentação das soluções possíveis do uso do gás natural na indústria. Eles foram recebidos por Flávio Dantas, diretor da Natville. Os dirigentes da Sergas apresentaram os benefícios do gás natural para o setor industrial, destacando sua contribuição para um fornecimento contínuo e eficiente de energia. A substituição da queima de lenha pelo gás natural no funcionamento das caldeiras foi apontada como alternativa mais segura, prática e sustentável.

Além disso, o energético também poderá ser utilizado na climatização da indústria, otimizando os processos produtivos, além de outras opções possíveis com o uso do gás natural. Durante a visita, José Matos reforçou o compromisso da Sergas com o desenvolvimento da região e ressaltou como a utilização do gás natural pode impulsionar a competitividade e a modernização do setor produtivo local. “Estamos aqui para fomentar o crescimento da indústria local e oferecer alternativas energéticas que tragam mais segurança, economia e competitividade para o sertão sergipano”, disse.

Além da Natville, José Matos e Pablo Matsuo também visitaram um posto de combustível com potencial para se tornar fornecedor de Gás Natural Veicular (GNV) na região, atendendo tanto veículos leves quanto a frota pesada, consolidando-se como ponto estratégico para o abastecimento na região.

Esse primeiro encontro teve como objetivo apresentar as vantagens do gás natural e iniciar um diálogo com representantes da Natville. A Sergas já recebeu o convite da prefeita de Nossa Senhora da Glória, Luana Oliveira, que em breve promoverá um encontro com empresários da região, para mostrar como a indústria pode ser beneficiada com a utilização do gás natural.

