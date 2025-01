SERGAS AVANÇA COM PROJETO DE INTERIORIZAÇÃO E PROSPECTA NOVOS MERCADOS EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Substituição da queima de lenha pelo gás natural no funcionamento das caldeiras é uma alternativa mais segura, prática e sustentável para a indústria

Para dar continuidade ao projeto de interiorização do gás natural em Sergipe, o diretor-presidente da Sergipe Gás S/A (Sergas), José Matos, acompanhado do gerente comercial, Pablo Matsuo, visitou nesta quarta-feira, 15, a indústria de alimentos Natville, localizada em Nossa Senhora da Glória. A visita teve como principal objetivo prospectar novos mercados para o uso do gás natural.

Recebidos pelo diretor da Natville, Flávio Dantas, os dirigentes da Sergas apresentaram os benefícios do gás natural para o setor industrial, destacando sua contribuição para um fornecimento contínuo e eficiente de energia. A substituição da queima de lenha pelo gás natural no funcionamento das caldeiras foi apontada como uma alternativa mais segura, prática e sustentável. Além disso, o energético também poderá ser utilizado na climatização da indústria, otimizando os processos produtivos.

Durante a visita, José Matos reforçou o compromisso da Sergas com o desenvolvimento da região e ressaltou como a utilização do gás natural pode impulsionar a competitividade e a modernização do setor produtivo local. “Estamos aqui para fomentar o crescimento da indústria local e oferecer alternativas energéticas que tragam mais segurança, economia e competitividade para a região do sertão sergipano”, disse o diretor presidente.

Este primeiro encontro foi focado em apresentar as vantagens do gás natural e iniciar um diálogo com representantes da indústria Natville. A Sergas já planeja uma nova reunião com a participação da prefeita Luana Oliveira e de empresários, ampliando o alcance do projeto de interiorização do gás natural no sertão de Sergipe.

Além da Natville, José Matos e Pablo Matsuo também visitaram um posto de combustível com potencial para se tornar fornecedor de Gás Natural Veicular (GNV) na região. O empreendimento poderá atender tanto veículos leves quanto a frota pesada, consolidando-se como um ponto estratégico para o abastecimento no sertão sergipano.

Por André Carvalho – Foto: Ascom/Sergas