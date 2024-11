Sergas conclui etapa para fornecimento de gás na Feira de Artesanato e Comidas Típicas

Companhia investiu R$ 217.728,67 em 500 metros de gasoduto em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) de 63mm

A Sergipe Gás S/A (Sergas) segue consolidando sua presença em Aracaju ao oferecer os benefícios do gás natural canalizado para clientes de diversos segmentos. A companhia realizou a gaseificação do ramal de distribuição na Feira de Artesanato e Comidas Típicas (Aratip), localizada na Orla de Atalaia, marcando mais um passo importante na expansão do uso desse energético na capital sergipana.

Com mais de 44 mil unidades operando com gás natural em todo o estado, a Sergas avança em sua missão de contribuir para o desenvolvimento econômico e ambiental. Na Aratip, 15 restaurantes estão prestes a receber o gás natural canalizado, trazendo mais segurança, eficiência e comodidade aos proprietários e consumidores. A próxima etapa será a instalação do Conjunto de Regulagem e Medição (CRM) e a conversão nas unidades para garantir o pleno funcionamento do serviço.

Desenvolvimento econômico

Segundo Brayant Gonçalves do Nascimento, Técnico do setor comercial da Sergas, essa ação reforça o objetivo da Sergas em trabalhar para desenvolver o estado de Sergipe através do gás natural, contribuindo para valorização dos empreendimentos com um combustível mais limpo, seguro, com comodidade e economia para esses empresários. “Estamos aqui hoje acompanhando o processo de gaseificação de mais um ramal de expansão da Sergas, uma rede que vai atender mais de 15 restaurantes aqui em Aracaju, na região próxima à Praça de Eventos da Orla. A Sergas se posiciona como melhor alternativa para os donos de bares e restaurantes, alcançando mais de 500 empreendimentos consumidores nesse segmento”, disse.

Para os proprietários, a chegada do gás natural representa uma solução prática e econômica, especialmente numa região turística com grande fluxo de visitantes. Denisson Santos de Siqueira, proprietário de um dos restaurantes, compartilhou sua experiência. “São muitos fatores que contribuíram para essa escolha, a começar pela troca de botijões. Nossa mão de obra é, em sua maioria, feminina, e muitas funcionárias têm dificuldades em realizar essa troca. Agora não teremos mais essa preocupação, pois o gás estará disponível de forma contínua. Além disso, ganhamos espaço na cozinha e mais segurança no trabalho”.

Infraestrutura

Para atender aos clientes da Aratip, a Sergas investiu R$ 217.728,67 em 500 metros de gasoduto em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) de 63mm. A expansão do gás natural canalizado na Aratip reforça o compromisso da Sergas em promover o desenvolvimento sustentável, oferecendo um energético limpo e seguro, que fortalece o potencial turístico e econômico de Sergipe.

Por André Carvalho – foto assessoria