SERGAS ENCERRA 2024 COM 329 QUILÔMETROS DE GASODUTOS CONSTRUÍDO E ALCANÇA MAIS DE QUATRO MIL NOVOS CLIENTES

A Sergipe Gás S/A (Sergas) conclui o ano de 2024 com resultados expressivos em sua trajetória de expansão e modernização da infraestrutura de gás natural no estado. A companhia alcançou a marca de 329 quilômetros de gasodutos construídos, sendo 16 quilômetros rede de nova este ano, abrangendo obras de expansão e novas ligações.

Esse avanço permitiu ampliar a presença da Sergas em diversos segmentos, como restaurantes, panificadoras, postos de combustível e condomínios residenciais. De acordo com a Coordenação Comercial, somente em 2024, a empresa conectou 4.256 novos clientes à sua rede de gás canalizado, reforçando seu compromisso em oferecer conforto, eficiência e sustentabilidade.

Entre os clientes que adotaram o gás natural está o administrador e síndico profissional Alexandro Silva Souza, que liderou a mudança no sistema de abastecimento de um condomínio habitacional. Segundo ele, a principal vantagem é a comodidade proporcionada pelo fornecimento contínuo.

“Diferente dos sistemas de gás em botijão, com o gás natural canalizado não é necessário agendar reabastecimentos constantes. O fornecimento é contínuo e regular, o que representa uma preocupação a menos para os condôminos e facilita muito o dia a dia de todos,” ressalta Alexandro.

A expansão da infraestrutura de gás natural reflete a dedicação da Sergas em promover soluções energéticas mais práticas e sustentáveis para a população sergipana. Para o diretor presidente da companhia, José Matos, os resultados de 2024 evidenciam o papel estratégico da Sergas no desenvolvimento econômico e social do estado.

“Os números que alcançamos neste ano comprovam a eficácia do nosso trabalho e reafirmam nosso compromisso do governo do estado, através da Sergas, em atender cada vez mais segmentos com energia limpa, eficiente e segura. O gás natural é uma solução moderna, que proporciona economia e contribui diretamente para a preservação ambiental,” afirma o presidente.

Com os resultados obtidos em 2024, a Sergas fortalece sua posição como protagonista no fornecimento de gás natural em Sergipe, pavimentando o caminho para novos avanços no próximo ano.

Por André Carvalho – Foto: Ascom/Sergas