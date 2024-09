Sergas expande rede de gás canalizado  para atender cliente na Orla

A Sergipe Gás S/A (Sergas), empresa responsável pela distribuição de gás natural canalizado em Sergipe, segue avançando com seus trabalhos de expansão e interligação da rede de gás. Nesta terça-feira, 10, a Companhia esteve na Orla de Atalaia, em Aracaju, realizando a implantação de gás natural para o restaurante Prainha Bar, que funcionará no anexo do Memorial de Sergipe.

A obra, coordenada pela equipe da Sergas, envolve várias etapas importantes. De acordo com Andreza Carvalho, fiscal de obras, o processo começa com a instalação do Polietileno de Alta Densidade (PEAD).

“A gente deu início com a parte de instalação do PEAD, logo em seguida a implantação do conjunto de regulagem de medição. Depois, vem a terceira etapa, que é quando o cliente conclui todas as suas instalações internas, e nós realizamos a finalização do trabalho da Sergas, que consiste na liberação do gás natural para o consumo”, explica Andreza.

A iniciativa de expansão da rede de gás natural canalizado pela Sergas busca oferecer aos novos clientes uma fonte de energia contínua, segura e eficiente. A chegada do gás natural ao Prainha Bar marca mais um passo no avanço da infraestrutura energética na capital sergipana, beneficiando o comércio local e fortalecendo o setor de serviços com uma opção de energia limpa e econômica.

A Companhia continuará trabalhando para expandir sua rede e garantir que mais empresas e residências possam contar com os benefícios do gás natural canalizado, promovendo eficiência energética e sustentabilidade para Sergipe.

Fonte e foto assessoria