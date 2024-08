SERGAS INFORMA QUE A PARTIR DO DIA 07 DE AGOSTO, O PREÇO DA TARIFA TERÁ UM REAJUSTE DE 4% EM SERGIPE

Durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2024, a tarifa média do gás natural canalizado terá um reajuste de 4,00% no preço sobre a tarifa média vigente. Em reais, o reajuste representa um aumento de R$ 0,1125 por metro cúbico de gás na tarifa média. O reajuste já foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese).

O reajuste acompanha o repasse no preço da molécula praticado pelos supridores, levando em conta a variação no mercado internacional do petróleo bruto (brent) e outras variáveis, a exemplo da cotação do dólar no período.

Planejamento

O reajuste do gás natural canalizado ocorre em periodicidade trimestral, o que proporciona planejamento ao usuário do serviço. Entre todos os combustíveis fósseis, o gás natural canalizado é o único em que o usuário sabe quando ocorrerá o reajuste. Os reajustes trimestrais não implicam aumento na margem da distribuidora sergipana de gás, a Sergipe Gás S/A (Sergas).

O gás natural canalizado é uma matriz energética versátil, que pode servir tanto como combustível quanto como fonte de energia, apresentando custos competitivos e menor potencial poluente. O gás é também um combustível de transição, que tem ocupado espaço nos polos industriais entre as maiores potências mundiais.

Impacto por segmento

Considerando que cada segmento tem sua tarifa específica, no segmento do Gás Natural Veicular (GNV), o percentual de reajuste será de 3,5797% no preço do combustível. Já no segmento residencial, o aumento será de 2,5164%; e no segmento industrial o reajuste médio será de 3,9729%. Já o segmento comercial aumento de 3,2482% e o de cogeração terá ajuste de 4,5876%.

Em 2024 já ocorreram duas alterações de preço do gás natural canalizado com redução significativa, em 1º de fevereiro, ocorreu uma redução de 4,44% na tarifa média. Em 01 de maio, o valor da tarifa foi reajustada em 0,49%. A Sergas atua como elo de captação para a instalação de indústrias em Sergipe. A companhia vem fortalecendo a cadeia produtiva e colabora para a implantação de grandes empresas. A Sergas é uma das maiores recolhedoras de impostos para o estado e possibilita que órgãos governamentais estaduais prospectem empreendimentos, tendo o gás natural como atrativo.

Por José Castilho