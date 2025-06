Sergas marca presença no Arraiá do Povo com ação de marketing sustentável

A Sergipe Gás S/A (Sergas) realizou, nesta quarta-feira, 18, uma ação especial durante o Arraiá do Povo, um dos eventos mais tradicionais do calendário junino sergipano. Com foco na sustentabilidade e na valorização das tradições locais, a Companhia está promovendo a distribuição de copos ecológicos personalizados com o slogan “Sergas: gás do nosso São João”.

A iniciativa visa divulgar a presença do gás natural como fonte de energia limpa e eficiente não apenas no Arraiá do Povo, onde a Sergas participa como patrocinadora, mas também ao longo de todo o ano, impulsionando o desenvolvimento econômico e sustentável de Sergipe.

Entre os que receberam o brinde, estava Lauane Maria dos Santos, que elogiou a proposta. “A festa é incrível, bem organizada, e ainda estar aqui e receber um brinde que será muito bem utilizado, é maravilhoso”, comentou com entusiasmo.

Para o assessor de Comunicação e Marketing da Sergas, André Carvalho, a ação aproxima ainda mais a empresa da população. “Queremos mostrar que o gás natural está presente no dia a dia dos sergipanos, contribuindo para o crescimento do estado e, agora, também celebrando a cultura popular em um dos eventos mais queridos do nosso povo”, destacou.

A ação de marketing terá continuidade e seguirá até o fim do mês, acompanhando a programação oficial do Arraiá do Povo, que atrai milhares de sergipanos e turistas à Orla da Atalaia durante o mês de junho.

Fotos: Ascom/Sergas