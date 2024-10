SERGAS REALIZA PROCESSO DE ODORIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO ESTADO DE SERGIPE

Uma das etapas cruciais para a segurança na distribuição de gás natural canalizado é a odorização, processo que adiciona odor característico ao gás, a fim de detecção de possíveis vazamentos. Esta semana, a Sergipe Gás S/A (Sergas) concluiu mais uma fase do procedimento, garantindo que o produto distribuído a indústrias, postos de combustíveis e residências esteja dentro dos padrões de segurança e qualidade.

A odorização é realizada por meio da adição de compostos químicos nas Estações de Regulagem de Pressão e nas Estações de Transferência de Custódia, assegurando que o gás canalizado, originalmente inodoro, possua cheiro distintivo e facilmente perceptível. Este odor específico permite que qualquer vazamento possa ser identificado rapidamente, possibilitando uma ação imediata para conter eventuais riscos.

João Farias, coordenador de Operação e Manutenção da Sergas, destaca a importância dessa atividade para preservar a segurança dos clientes e da comunidade. “A adição do odorante no gás natural é um processo importantíssimo, porque, em uma situação de eventual vazamento, o odor característico do gás natural é identificado e rapidamente o problema é corrigido, muito antes de provocar algum acidente”, disse.

Esse compromisso com a segurança reflete o cuidado da Sergas com a qualidade do produto oferecido e a responsabilidade de atuar de maneira preventiva para garantir a segurança das instalações e dos clientes em todo o estado de Sergipe.

Foto: Ascom/Sergas