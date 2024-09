Sérgio abre mais de dez de pontos e fica mais próximo de ser prefeito de Lagarto

Uma nova pesquisa eleitoral do Instituto Opinião mostrou que Sérgio (PSD) está cada vez mais perto de ser o próximo prefeito de Lagarto ao abrir mais de dez pontos percentuais de vantagem sobre a segunda colocada, Rafaela Ribeiro (REPUBLICANOS), sobrinha do deputado Gustinho Ribeiro.

De acordo com a pesquisa divulgada neste domingo, 1, pelo jornalista Luiz Caros Focca em suas redes sociais, no cenário estimulado, Sérgio tem 46,6% e está à frente de Rafaela Ribeiro, com 36,3%, Professor Benizário, com 2,4%, e Neto Ribeiro, com 1,8%. Indeciso/não sabe soma 6,2%, nulo/branco 3,9% e não opinou 2,8%.

A pesquisa eleitoral foi realizada pelo Instituto Opinião e está registrada no TSE sob número SE-00239/2024. Foram 750 pessoas entrevistadas no período de 27 a 29 de agosto de 2024. A margem de erro é de 3,5% e tem 95% de confiabilidade.

Fonte e foto assessoria