Sérgio e Fábio Reis destacam atuação do deputado Ibrain de Valmir e parceria

Durante lançamento de mutirão de cirurgias de catarata, em Lagarto, o prefeito do município, Sérgio Reis, e o deputado federal Fábio Reis fizeram questão de destacar a importância da atuação do deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) para o município do Centro-Sul, além da parceria construída com a Prefeitura Municipal, que vem garantindo importantes avanços para o município, especialmente na área da saúde.

“Muito obrigado, deputado. Lagarto precisa de seu mandato na Assembleia para defender os interesses dos sergipanos, em especial, dos lagartenses. Você tem feito um trabalho brilhante e tem nosso compromisso para que continue atuando”, discursou Sérgio.

Fábio Reis ressaltou a força do mandato de Ibrain e seu compromisso com o povo lagartense.

“Ibrain é um deputado que honra o mandato com trabalho e seriedade. Obrigado pela parceria e confiança para reconstruirmos, juntos, a cidade de Lagarto. Sua contribuição através das emendas vai fazer diferença na vida das pessoas”, disse, lembrando emenda de R$ 1,5 milhão destinada por Ibrain para a saúde municipal.

Para Ibrain de Valmir, o reconhecimento é reflexo de um trabalho coletivo comprometido com a transformação da vida das pessoas.

“Fico muito honrado com o apoio e a confiança de Fábio e Sérgio. Essa parceria com nossos mandatos e com a Prefeitura de Lagarto tem sido fundamental para que a gente avance cada vez mais. O povo de Lagarto pode ter certeza de que seguiremos unidos, buscando recursos, projetos e ações que façam a diferença no dia a dia das pessoas”, enfatizou o deputado.

Foto Ascom