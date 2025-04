Sérgio Reis acompanha segundo dia de entregas das cestas pelo programa “Páscoa Mais Feliz”

A Prefeitura de Lagarto deu continuidade, nesta terça-feira, 15, à distribuição das cestas pascais, por meio do programa ‘Páscoa Mais Feliz’. Coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest), a ação beneficia mais de 10 mil famílias com a entrega do tradicional peixe da Sexta-feira Santa, mantendo a tradição e garantindo o alimento na mesa dos lagartenses. O prefeito Sérgio Reis acompanhou o segundo dia de entregas e ressaltou a relevância do programa para o fortalecimento dos laços de cuidado com a população.

“Nosso coração está transbordando de alegria, neste momento. Nesta Páscoa, estamos levando as cestas para mais de 10 mil famílias do nosso município. É mais do que alimento: é carinho, é cuidado, é cidadania, e é o nosso jeito de dizer que estamos juntos. Que essa data traga esperança, união e muito amor para cada lar da nossa cidade. É Lagarto de um jeito novo”, afirmou o prefeito.

O chefe do Executivo Municipal também elogiou o empenho das equipes da Sedest para tornar o programa realidade. “A Sedest, por meio da secretária Suely, vem inovando, cada vez mais, trazendo alegria e cidadania para as famílias lagartenses nesta Páscoa. Suely, muito obrigado, de coração, pelo carinho e pelo trabalho que você e toda a equipe realizaram para que hoje pudéssemos entregar, a mais de 10 mil famílias, o bacalhau e, mais do que isso, levar alimento, cidadania, amor e muito carinho. Muito obrigado”, frisou.

A vice-prefeita retribuiu o agradecimento do prefeito. “É uma felicidade enorme poder concretizar um projeto tão especial, levando alegria aos corações da nossa gente. Vamos trabalhar cada vez mais para transformar a vida da população. Estamos juntos. Feliz Páscoa”, declarou Suely Menezes.

Kit completo

Além do peixe, cada família cadastrada recebe um kit de alimentos. A cesta é composta por itens tradicionais do período como arroz, feijão, farinha, farinha de milho, açúcar, leite de coco, óleo, sal e macarrão. As entregas desta terça-feira contemplaram povoados e assentamentos, alcançando cinco mil famílias. Entre eles Santo Antônio, Brejo, Tanque, Candeal das Cajazeiras, Saco Grande, Oiteros, Crioulo de Cima e de Baixo, Colônia Treze, assentamentos José Gomes, 22 de Novembro, João Amazonas e Caboclo.

Moradora do povoado Brejo, Maria Helena dos Santos expressou sua gratidão ao receber a cesta pascal. “Eu nunca tinha recebido um kit assim, tão bom. Nunca, minha filha. Faz muita diferença na minha mesa, graças a Deus. Estou muito feliz, porque não tinha nada para comer e não tinha como comprar. Esse filho de Jesus aí que me ajudou. Ele é como um pai”, comemorou.

A lavradora Gleice de Jesus Santos Santana, também moradora do povoado Brejo, avaliou positivamente a entrega do kit. “Estou muito feliz, graças a Deus. Essa cesta vai fazer muita diferença. Ela veio completa, coisa que eu nunca tinha recebido antes. O peixe era mais comum, mas a cesta assim, desse jeito, não. Essa iniciativa da Prefeitura está ótima, boa demais. Só tenho a agradecer”, enfatizou.

Quem também manifestou sua emoção por receber, pela primeira vez, o peixe da Semana Santa, foi Maria de Lourdes dos Santos, que reside no povoado Colônia 13. Para ela, a entrega do alimento, junto a uma cesta pascal, representa o acolhimento da Prefeitura com quem mais precisa.

“Estou muito emocionada. Esse peixe representa muita coisa, é comida na mesa de quem não tem. O meu choro é de felicidade, porque o nosso prefeito fez o que a outra gestão nunca fez. Tenho certeza que, com ele na Prefeitura, muita gente vai ter uma Páscoa feliz, e não só esse ano, mas por muitos outros. Que Nossa Senhora da Piedade o abençoe”, disse.

Último dia

A entrega das cestas pascais do programa Páscoa Mais Feliz se encerra nesta quarta-feira, 16, no Parque Zezé Rocha. Para facilitar o acesso da população, dois ônibus circularão, a cada 30 minutos, com duas rotas principais.

A Rota 1 passará pelo Jardim Campo Novo, praça do Gomes e praça da Caixa D’água. Já a Rota 2 atenderá os conjuntos João e Júlia Nogueira, Hospital Universitário e a praça da Caixa D’água, com destino final no Parque Zezé Rocha.

