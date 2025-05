Sérgio Reis anuncia ampliação do programa “Morando Bem” com mais 800 moradias

Nova etapa atenderá diferentes perfis econômicos do município, tornando o programa habitacional o maior da história de Lagarto

A política habitacional de Lagarto ganhou um capítulo histórico nesta quarta-feira, 7. O prefeito Sérgio Reis entregou a segunda etapa do Residencial Parque das Laranjeiras II, no povoado Colônia Treze, avançando na consolidação de um novo ciclo de desenvolvimento na cidade. Fruto de uma parceria entre os governos municipal, federal e a iniciativa privada, a ação integra o programa “Morando Bem” e contou com a distribuição de 35 residências, transformando em realidade o sonho da casa própria para dezenas de famílias lagartenses.

Durante a solenidade, também foi anunciado o novo edital do programa, que prevê a construção de mais 800 moradias, ultrapassando um investimento de R$ 140 milhões. “Hoje é um dia histórico para Lagarto. Estamos mudando vidas por meio da habitação, garantindo dignidade e segurança para dezenas de famílias. Nosso município avança com trabalho sério, com planejamento, e é gratificante ver que cada esforço tem valido a pena. Lagarto já é uma referência em habitação social em Sergipe e vamos seguir trabalhando para ser, também, uma referência para o Brasil inteiro”, destacou Sérgio.

Ao realizar a entrega das chaves, o prefeito também ressaltou a importante somação de esforços para tornar a ação concreta. “Nenhuma gestão consegue enfrentar sozinha um desafio tão grande quanto o da habitação. Por isso, quero destacar a parceria fundamental com o Governo Federal e com a iniciativa privada. Foi o presidente Lula quem criou o Minha Casa, Minha Vida, em 2009, e é ele, mais uma vez, quem está devolvendo ao povo brasileiro o direito à casa própria. Com o apoio do presidente e de todos os parceiros, Lagarto está fazendo a sua parte, reorganizando as finanças, enxugando gastos e investindo onde realmente importa, que é no futuro da nossa gente”, enfatizou.

Infraestrutura completa

Com infraestrutura completa e padrão moderno de construção, o residencial é resultado de uma ação conjunta da Prefeitura, Governo Federal, por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida – Cidades”, e a construtora JFilhos. Ele conta com 74 casas, que foram erguidas com tecnologia de paredes de concreto, piso cerâmico, laje, garagem privativa de 13 m² e dois modelos distintos: casas padrão com 55,90 m² e ampliadas com 59,25 m².

Os modelos incluem varanda, sala, hall, cozinha, banheiro social, área de serviço e dois quartos, sendo um deles suíte nas casas ampliadas. As moradias foram erguidas em lotes a partir de 140 m² e contemplam infraestrutura urbana completa, com pavimentação, sinalização, iluminação pública, rede elétrica, abastecimento de água potável, sistema individual de esgoto, passeios acessíveis conforme norma ABNT 9050, arborização e área de lazer com parque infantil.

“Hoje, Lagarto entra para a história como o primeiro município do Nordeste a entregar esse modelo de habitação social, e a JFilhos tem muito orgulho de fazer parte desta história, que foi construída com suor e propósito. Esse programa demonstra que é possível executar políticas públicas concretas. Lagarto tem hoje uma gestão que leva a habitação a sério, com um trabalho técnico e eficaz”, declarou o diretor-presidente da Construtora JFilhos, Evislan Souza.

Novo edital

Durante a entrega, a gestão municipal também lançou o novo edital de cadastro para o “Morando Bem”, que será ampliado e transformado no maior programa habitacional da história de Lagarto. A nova etapa atenderá diferentes perfis econômicos do município, divididos em três faixas de beneficiários, que vão desde as famílias sem renda até aquelas que recebem R$ 8.600. Os contemplados contarão ainda com incentivos que podem chegar a R$ 55 mil, facilitando o acesso ao financiamento habitacional.

“Com o ‘Morando Bem’, reafirmamos nosso compromisso com a promoção dos direitos fundamentais, especialmente o direito à moradia. A ampliação do programa permitirá atender desde famílias em situação de vulnerabilidade até aquelas com alguma condição de contribuir para o financiamento do imóvel. A primeira etapa será voltada à população de baixa renda, com inscrições presenciais de 12 a 30 de maio, no Parque Zezé Rocha. Já a segunda etapa, que começa em junho, será online e contemplará famílias com renda um pouco maior, que podem financiar seu imóvel. É uma iniciativa que abrange a realidade de Lagarto e promove dignidade para quem mais precisa”, explicou a coordenadora do setor de Habitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest), Marylia Loiola.

As famílias beneficiadas pelo “Minha Casa, Minha Vida – Cidades” também terão acesso a crédito habitacional com recursos do FGTS, em condições facilitadas. “Ao relançar o Minha Casa, Minha Vida, identificamos que a maior dificuldade das famílias era dar a entrada no imóvel. Muitas já pagam aluguel, mas não conseguem juntar os valores exigidos. Por isso, criamos o programa, que convida prefeituras e parlamentares a somarem esforços. Com juros reduzidos e subsídios maiores, estamos tornando o sonho da casa própria uma realidade para quem mais precisa”, reforçou o secretário-executivo do Ministério das Cidades, Hailton Madureira, que esteve presente no evento.

Além do impacto social direto, o projeto também impulsiona a economia local com a geração de cerca de 200 empregos diretos, fortalecendo a cadeia produtiva da construção civil e movimentando o comércio e os serviços no entorno.

Realização

Moradora contemplada na segunda etapa do residencial, Mônica Santos Ferreira expressou a emoção de realizar o sonho da casa própria após um ano de espera. Ao receber as chaves da sua residência, ela contou ter acompanhado de perto cada fase da obra, ansiosa pelo dia em que entraria, finalmente, no seu novo lar.

“É uma alegria que não cabe no peito, a realização de um sonho. Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto, de ter uma casa linda e maravilhosa como essa. Todo dia eu vinha aqui no parquinho e ficava só olhando, namorando a casa, sonhando com o dia de entrar. Hoje, com a chave na mão, é só gratidão. Agradeço primeiramente a Deus e depois à gestão do prefeito Sérgio Reis, por ter me proporcionado esse momento tão especial. Foi um ano de espera e agora posso dizer que valeu a pena”, expressou.

Quem também comemorou o momento foi o agricultor Adriano dos Santos, que aguardou 15 anos pela conquista. Emocionado, ele destacou a importância para a sua família e agradeceu a todos que contribuíram para que esse sonho se tornasse realidade.

“É uma felicidade sem tamanho. Não tenho nem palavras para descrever o que estou sentindo. Depois de 15 anos esperando, hoje estou aqui, com minha esposa e meus filhos, recebendo a chave da nossa casa. É um sonho realizado, fruto de muito trabalho. Trabalho na roça, na plantação de mamão, e sou muito feliz com o que faço. Mas agora, com a casa própria, a felicidade é completa. A gente só tem a agradecer a todos os envolvidos. É uma vitória”, celebrou.

