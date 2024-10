SÉRGIO REIS ANUNCIA QUE PROF. WESLLEY DE JOÃO DO POSTO ASSUMIRÁ VAGA NA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO

O Prof. Weslley de João do Posto, destaque na eleição municipal deste ano, garantirá uma cadeira na Câmara de Vereadores de Lagarto em 2025. A confirmação veio durante entrevista ao vivo com o prefeito eleito Sérgio Reis, no Jornal da 102. Sérgio anunciou que Manoela da Lagartense, vereadora eleita, assumirá a Secretaria de Inclusão e Pessoa com Deficiência, permitindo que Weslley ocupe o cargo.

Em sua primeira eleição, Weslley conquistou 889 votos com uma campanha discreta, conduzida em família e com o apoio popular. Ele afirmou que cada voto foi resultado do esforço coletivo de amigos e parentes, que contribuíram de maneira modesta, mas significativa, em uma verdadeira campanha de formiguinha.

Wesley se destacou como uma voz ativa em pautas fundamentais, como inclusão social, esportes, lazer e políticas voltadas para a juventude. Ele promete que sua atuação na Câmara será comprometida com as demandas da população lagartense, defendendo um mandato participativo e próximo do povo.

Com um futuro brilhante na política local, Weslley já se prepara para colocar em prática seus projetos, reforçando que seu mandato não será apenas pessoal, mas de toda a comunidade de Lagarto, com o compromisso de trabalhar incansavelmente pelo bem-estar de todos.

Sua trajetória como professor, educador e líder comunitário demonstra que ele está preparado para enfrentar os desafios de representar a população no legislativo municipal, sempre com foco na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

ASCOM- Prof. Weslley de João do Posto