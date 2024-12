Sérgio Reis é diplomado como prefeito do município de Lagarto

O prefeito eleito de Lagarto, Sérgio Reis (PSD), e a vice, Suely Silva Nascimento Menezes (MDB) foram diplomados na tarde desta terça-feira (17), em cerimônia realizada pela 12ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE).

Além do Sérgio e Suely, 17 vereadores, entre eleitos e reeleitos, também receberam o diploma das mãos do juiz eleitoral Eládio Pacheco. Os mandatos terão início no dia 1º de janeiro de 2025.

Após a diplomação, Sérgio disse que este dia representa um marco na história de Lagarto. “É o início, tenho certeza, de um lindo capítulo na história do nosso município. Não seremos mais vistos como uma cidade em pé de guerra”, disse.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. Na ocasião, ocorre a entrega dos diplomas, que são assinados, conforme o caso, pelo juiz de Direito, diretor do Foro Eleitoral, representando o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Foto: Assessoria de Imprensa