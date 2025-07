Sérgio Reis imprime novo ritmo à gestão e consolida modernização da Prefeitura de Lagarto

À frente da Prefeitura de Lagarto, o prefeito Sérgio Reis tem imprimido um novo ritmo à administração pública municipal, com ações que refletem uma gestão moderna, transparente e conectada com as demandas da população. Com foco em inovação, valorização dos servidores e eficiência nos processos administrativos, a gestão vem implementando uma série de iniciativas que fortalecem a governança e ampliam o diálogo entre governo e sociedade.

Um exemplo desta nova fase é a instituição do Diário Oficial Eletrônico do Município, ferramenta que entrou em funcionamento há um mês e passou a concentrar, de forma padronizada e acessível, todos os atos oficiais do Executivo e do Legislativo Municipal. Regulamentado pela lei nº 1.214/2025 e já com edições publicadas, o diário digital tem garantido maior agilidade, controle e propagação das decisões administrativas. As publicações são diárias, com páginas numeradas e datadas, e seguem critérios de autenticidade, validade jurídica e integridade, permitindo que qualquer cidadão acompanhe com clareza o que está sendo feito na gestão.

“A criação do Diário Oficial Eletrônico marcou um novo tempo na administração pública de Lagarto. Estamos modernizando a gestão, ampliando o acesso à informação e fortalecendo os mecanismos de participação e controle social. A transparência é um compromisso que assumi com a população e que estamos colocando em prática com responsabilidade e seriedade. Essa é uma conquista de uma gestão que governa com inovação, legalidade e respeito ao povo”, afirma o prefeito Sérgio Reis.

A ferramenta é gerenciada pela Secretaria Municipal da Administração (Semad), que também será responsável por publicar as edições extras em caso de urgência e retificações, quando necessárias. “Ao mesmo tempo em que facilita o acesso às informações de interesse público, garantindo maior transparência, o Diário Eletrônico também moderniza a gestão, otimizando e padronizando processos. Assim, ganha o cidadão e também a administração municipal”, explica a secretária da pasta, Jocelda Fonseca.

Além de ampliar o acesso à informação, o Diário Oficial Eletrônico trouxe avanços significativos na organização interna da Prefeitura e no cumprimento das exigências legais. Segundo a diretora de Transparência, Luciana Santos, a implantação da ferramenta também atende recomendações do Tribunal de Contas do Estado e contribui para fortalecer a credibilidade institucional da gestão, ao adotar práticas modernas de divulgação dos atos públicos, facilitando o trabalho dos órgãos de fiscalização.

“O Diário Oficial não é apenas uma ferramenta de transparência para o cidadão. Ele representa um salto de qualidade na forma como a Prefeitura estrutura seus processos internos e se relaciona com os órgãos de controle. Agora temos mais previsibilidade, mais segurança jurídica e um sistema que organiza e autentica os atos administrativos conforme o que preconiza o TCE. Isso melhora a governança, qualifica a gestão e reforça nosso compromisso com a legalidade”, explicou.

