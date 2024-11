Sérgio Reis indica João Rogério para Secretaria de Planejamento

João Rogério é indicado para a Secretaria de Planejamento em Lagarto a partir de 2025

O administrador João Rogério foi indicado por Sérgio Reis para assumir a Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Lagarto, cargo que ocupará no mandato de 2025. Com um perfil técnico e vasta experiência em gestão pública e privada, João traz consigo 15 anos de atuação como gestor no Banco do Brasil, onde liderou iniciativas de desenvolvimento sustentável e administrou agências que atendiam órgãos federais e estaduais em Sergipe.

Formado em Administração pela Associação Internacional de Educação Continuada, João possui MBA em Gestão de Pessoas pela Faculdade Unileya, além de aperfeiçoamento no Setor Público pelo IBMEC. Sua formação inclui ainda uma extensão em Desenvolvimento de Competências Gerenciais pela Fundação Getúlio Vargas e um curso extensivo em Meditação e Qualidade de Vida pela Universidade Federal de Sergipe, fortalecendo uma visão holística para tratar com os munícipes.

A nomeação de João Rogério destaca o compromisso da futura administração de Sérgio Reis com um planejamento baseado em inovação e responsabilidade para a cidade de Lagarto.

Fonte e foto assessoria