Sérgio Reis recebe governador em mais uma noite do Festival da Mandioca

A praça do Tanque Grande voltou a agitar nesta sexta-feira, dia 27, durante mais uma noite do Festival da Mandioca 2025, em Lagarto. Grandes artistas dos ritmos do forró e arrocha, como Elba Ramalho, Tayrone, Magníficos, Mari Fernandes, entre outros, tomaram o palco e fizeram os lagartenses e turistas dançarem bastante.

O prefeito Sérgio Reis recebeu a visita ilustre do governador Fábio Mitidieri, que fez questão de prestigiar o grande evento cultural e tradicional do município. A presença do chefe do Executivo Estadual é a comprovação de que a parceria entre município e estado está cada vez mais fortalecida, garantindo melhorias e investimentos para o povo lagartense.

“É a primeira vez na história que um governador participa do Festival da Mandioca, e isso, pra mim, é muito importante, pois mostra ao nosso povo que estamos contando com essa força estadual para investir em Lagarto e fazer a nossa cidade se desenvolver como ela merece. Também demonstra o quanto o líder de Sergipe está preocupado com o município. O governador Fábio Mitidieri tem participação direta na realização desse festival, porque foi com investimento do Governo que toda a arena está pavimentada, garantindo maior conforto para a população. Mas não é só isso. Desde o início da gestão, estamos contando com investimentos vultosos para a realização de obras de infraestrutura em Lagarto. Só temos a agradecer ao governador. Espero que ele hoje possa sentir um pouco da energia maravilhosa que toma conta do nosso Festival da Mandioca, que recebe toda a população com estrutura adequada e segurança para todos”, disse o prefeito Sérgio Reis.

Em abril deste ano, Lagarto foi presenteada com um anúncio importante do governador Fábio, com investimentos em diversas obras de infraestrutura que, somados, superam R$ 47 milhões. Ao todo, 12 projetos contemplam o programa “Acelera Sergipe”, que tem como foco obras de infraestrutura. Ao circular pela vila do Festival, o governador atestou a boa estrutura e a força que o evento tem para a economia e o turismo em Sergipe.

“Nós estamos vivendo a indústria dos festejos juninos, porque eles geram emprego e oportunidades para a população. A gente transforma a vida através desses festejos, através da nossa alegria e do nosso jeito nordestino de ser. E não é diferente aqui em Lagarto. Eu vejo a alegria das pessoas, sobretudo daquelas que vão tirar o seu ganha-pão, fazendo com que essa festa também seja uma grande oportunidade de ter uma renda e de transformar a vida. São festivais como este que complementam a nossa tradição, a nossa história e o nosso turismo, juntamente com a nossa cultura. Quando você tem um festival como esse, que atrai milhares de pessoas, não só de Lagarto, mas de municípios vizinhos e até de outros estados, você aproveita uma qualidade como essa para divulgar outras belezas e outras potencialidades de uma cidade importante como Lagarto”, destacou o governador.

Fábio Mitidieri confessou o carinho que tem por Lagarto e afirmou que, todas as vezes que esteve na cidade, pensou em mais investimentos. “Essa é a minha oitava vez em Lagarto só este ano, e todas as vezes que eu vim, tive vontade de trazer mais investimentos, seja inaugurando escola, trazendo o gás, trazendo pavimentação, e até em um momento difícil, como foi na época das enchentes, onde a gente também se fez presente. E hoje, a gente chega aqui no Festival da Mandioca, onde o Estado também é um apoiador, através do Banese, e também onde pudemos tirar o povo da lama e da poeira para dançar no asfalto, no macio”, disse.

Além do governador, outras figuras políticas também marcaram presença nesta terceira noite do Festival da Mandioca, como a Secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Danielle Garcia, que só teceu elogios para o evento e para o trabalho que o prefeito Sérgio Reis está realizando na cidade. “Estou muito feliz porque me sinto em casa em Lagarto. A gestão de Sérgio está orgulhando todos nós, e essa festa maravilhosa, com tantas atrações incríveis — tivemos há pouco Elba Ramalho e teremos tantas outras atrações nacionais e também locais — está movimentando a economia e gerando emprego e renda. Estão todos de parabéns”, enfatizou a secretária.

Foto: Denisson Rosendo