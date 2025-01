Sergipana mais velha do mundo completa 120 anos nesta sexta-feira

Cento e vinte velinhas vão enfeitar, nesta sexta-feira (10), o bolo de aniversário da mulher mais velha do mundo. Nascida em Propriá (SE) e residente em Japoatã (SE), dona Maria José dos Santos teve a longevidade tornada pública no ano passado, através do “Projeto Memórias do Meu Lugar”, uma iniciativa educativa conduzida pelas professoras Adriana Oliveira e Thais Oliveira, juntamente com os alunos do 8º ano “A” da Escola Municipal Profª. Eliete de Melo Guimarães.

Dona Maria José Santos passou a ser considerada a mais velha do mundo em 2024, após ter sido constatado que a detentora do titulo, dona Deolira Gliceira Pedro da Silva de Porciúncula nasceu no Rio de Janeiro em 10 de março de 1905, portanto, um pouco depois da sergipana centenária. Desde então, as autoridades de Japoatã buscam o reconhecimento desse record junto ao Guiness Book.

A festa para comemorar os 120 anos de dona Maria José dos Santos vai acontecer a partir das 14h30. Estão previstas apresentações culturais, homenagens literárias e momentos de reflexão sobre a importância dona Maria para a cultura sergipana e brasileira. Além disso, a iniciativa irá destacar a identidade de Japoatã como a “terra dos Tesouros Perdidos e Tesouros Encontrados”, destacando a idosa como um dos maiores tesouros do município.

Por Destaquenoticias (Foto: Instagram)