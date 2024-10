Antônio Hora Filho assume presidência da Federação Internacional do Desporto Escolar e abre caminho para liderança permanente

O sergipano Antônio Hora Filho assumiu a presidência da Federação Internacional do Desporto Escolar (ISF, na sigla em inglês), durante sua passagem pelo Bahrein. Este é um marco histórico para o desporto escolar mundial, pois é a primeira vez que um brasileiro ocupa o mais alto cargo na organização. A transição ocorreu após a renúncia de Laurent Petrynka, francês que liderou a ISF por oito anos. Petrynka, reconhecido pelo seu empenho no desenvolvimento do desporto escolar e na expansão do alcance global da ISF, deixa agora o comando, abrindo espaço para uma nova fase sob a liderança brasileira.

Hora Filho assume a presidência durante a Gymnasiade, maior competição organizada pela ISF, que reúne jovens atletas de várias partes do mundo para competir em diversas modalidades. O evento, que acontece no Oriente Médio até o dia 31 de outubro, destaca-se como uma das principais iniciativas da organização para promover a educação, inclusão e o desenvolvimento dos jovens, por meio do desporto.

A nomeação de um brasileiro para o cargo reflete o reconhecimento do trabalho de Hora Filho no fortalecimento do desporto escolar, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Ao assumir a presidência, ele destacou a importância deste momento histórico para o Brasil e para o desporto escolar global. “É uma honra imensa e um grande desafio representar o Brasil e liderar uma organização que tem como missão promover o desporto escolar ao redor do mundo. Acredito que o desporto escolar é uma ferramenta poderosa para educar, unir e transformar a vida de jovens. Estou comprometido em fortalecer os laços entre as nações e promover a inclusão por meio do esporte, levando oportunidades e inspiração a milhões de estudantes’’.

Antônio Hora Filho, além de ser o novo presidente da Federação Internacional do Desporto Escolar (ISF), também é o atual presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e fez questão de ressaltar que a CBDE é um modelo de boas práticas e governança e seu propósito é mostrar esse case de sucesso para o mundo. Com vasta experiência no setor, ele já ocupou o cargo de secretário de Estado do Esporte em Sergipe, onde trabalhou para fortalecer as políticas públicas voltadas ao desporto escolar e a inclusão social por meio do esporte.

A nomeação de Antônio Hora Filho para a presidência da ISF abre também a possibilidade de uma futura candidatura para assumir o cargo de forma permanente. Como atual presidente interino, Hora ganha visibilidade internacional e uma oportunidade única de demonstrar sua capacidade de liderança na condução de uma das mais importantes organizações de desporto escolar do mundo. Caso decida lançar sua candidatura, Hora Filho poderá contar com seu histórico positivo na Confederação Brasileira do Desporto Escolar e sua experiência como secretário de Estado do Esporte, além do apoio de países que desejam ver uma continuidade no fortalecimento do desporto escolar em nível global. Esta transição histórica para um líder brasileiro pode, assim, marcar o início de um novo capítulo na ISF, focado em inclusão, diversidade e expansão das competições para jovens de todas as regiões do mundo.

Sergipanos na Gymnasiade

João Paulo Amaral conquistou o primeiro ouro na Gymnasiade Bahrein 2024, na modalidade do karate, sub-18. O sergipano foi prata na edição do ano passado na categoria sub-15. O atleta detém ainda dois títulos de sul-americano, cinco títulos brasileiros e nove sergipanos.

Gabriel Vicente, da ginástica aeróbica, conquistou a medalha de bronze no individual masculino e também a medalha de prata nas duplas mistas, ao lado de Alice Diniz. Ele também foi campeão do Pan-Americano na prova do individual masculino, na categoria infanto, e vice-campeão na prova de dupla mista, no Peru, além de vice-campeão sul-americano em 2022 em Ibagué, na Colômbia.

Luís Oliveira conquista sua segunda medalha em competições internacionais só este ano no judô. A primeira foi um bronze por equipe, conquistado em Lima, no Peru, e a segunda na Gymnasiade, bronze no individual, categoria +90kg.

ASN – Foto: Seel