Sergipanos e turistas destacam ambiente acolhedor da Vila do Forró no dia de São João

Para quem é nordestino, o mês de junho vem acompanhado de diversos sons, cheiros, sabores e cores, e no país do forró, os sergipanos têm o prazer de vivenciar o melhor que o período tem a oferecer até o final do mês de julho. Isso porque a Vila do Forró, evento promovido pelo Governo do Estado, na Orla da Atalaia, em Aracaju, proporciona à população e aos turistas vivenciar toda a magia dos festejos juninos durante 60 dias. Neste dia 24 de junho, data em que se celebra o São João, não poderia ser diferente.

Por todo canto da praça de eventos da Orla, crianças, jovens, adultos, idosos e famílias se divertiram ao som de um bom forró pé de serra e degustaram as delícias típicas do momento, tudo com a segurança e o conforto que o evento disponibiliza. Para a engenheira Ana Cristina, de 57 anos, o ambiente da Vila do Forró, especialmente do Barracão da Sergipe, foi a oportunidade perfeita para curtir o forró tradicional com toda a família, principalmente pelo aspecto acolhedor e familiar do espaço. “Preferimos este forró de serra, este ambiente de família, a quadrilha, o trio, as comidas típicas. O local e a decoração são maravilhos”, reforçou.

Assim como ela, o técnico em agropecuária Luiz Roberto, 58, divertiu-se na Vila do Forró acompanhado da esposa, filha e neto. Ele contou que a escolha se deu principalmente devido à pouca idade do neto, já que a Vila apresenta um ambiente com mais tranquilidade. “É um espaço cultural muito bem elaborado pelo Governo do Estado. Isso é satisfatório, porque nos dá segurança, garantia de uma brincadeira saudável, num espaço público bem valorizado e bem organizado. Estou achando o máximo”, elogiou.

Os turistas também aproveitaram ao máximo a Vila do Forró neste São João. A vendedora Eliane Oliveira, 40, é natural da Bahia, mas mora em São Bernardo/SP há mais de 20 anos. Este ano, ela decidiu passar o período junino em Sergipe, ao lado da família, que veio da Bahia, e destacou que o ambiente da Vila do Forró lhe despertou lembranças da infância. “É tudo maravilhoso. Amo forró pé de serra, amo toda essa tradição, está no meu sangue nordestino. O Nordeste é maravilhoso. É um privilégio viver este momento de São João aqui. Me recorda uma infância gostosa. São João é tudo de bom”, enfatizou.

Quem também veio curtir o período junino no país do forró foi o gerente de compras Jean Peixoto, 45, de Salvador/BA. Ele disse que vem a Sergipe sempre que possível, e desta vez aproveitou o São João para conhecer a Vila do Forró, ao lado de toda a família. “Está bacana, bem interessante, bem atrativo. A gente veio aproveitar o feriadão para dar uma curtida e uma relaxada também. Este é o tipo de ambiente que a gente gosta, bem tranquilo”, considerou.

Cultura e tradição

Dentre as principais tradições juninas, o hábito de brincar com fogos de artifício, sem dúvidas, é um dos mais populares entre as crianças. A vendedora ambulante Vânia Lima, 57, comercializa brinquedos e pequenos fogos de artifício, como traques de salão e estrelinhas, na Vila do Forró. Ela também atuou no evento no ano passado e disse que as vendas melhoraram bastante este ano. Segundo Vânia, apesar de os produtos fazerem a alegria dos pequenos, também são bastante procurados pelos adultos, o que ela considera fundamental para manter o costume vivo. “As crianças e os adultos ficam muito felizes. É maravilhoso”, pontuou.

No Barracão da Sergipe, tradições como quadrilhas juninas e trios pé de serra também são fortalecidas durante o evento. Neste dia de São João, o espaço contou com a apresentação da quadrilha Unidos em Asa Branca, que foi campeã do Concurso de Quadrilhas Juninas do Gonzagão em 2024. “É uma dupla satisfação nos apresentarmos aqui no dia de São João. Estamos no país do forró, na Vila do Forró, no Barracão Cultural, mantendo viva uma cultura popular que recentemente se tornou também patrimônio imaterial do nosso país, o que mostra o quanto o nosso estado, quando reconheceu lá atrás as quadrilhas juninas como patrimônio, enxergou a importância dessa tradição para que famílias e as novas gerações perpetuem essa tradição do nosso estado, do Nordeste e do Brasil”, colocou o presidente da Unidos em Asa Branca, Marcos Borges.

Também foram atrações do Barracão da Sergipe neste dia 24 a banda Cabeça de Frade, o grupo Forró Brasa Viva, a cantora Virgínia Fontes e a cantora Letícia Soares. No Coreto da Eneva, apresentaram-se Dami Dórea e Forrozão Bola de Ouro.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Foto: Diego Souza