Sergipanos e turistas festejam o forró romântico no Arraiá do Povo 2025

Esta quarta-feira, 4, ficou mais romântica com as atrações sergipanas e nacionais que embalaram a noite no Arraiá do Povo 2025, realização do Governo de Sergipe. Com muito forró romântico, Ittauan, Limão com Mel, Zezo e Capim Canela levaram um ritmo envolvente e caloroso para o Palco Rogério, na Praça de Eventos da Orla de Atalaia, em Aracaju.

Prata da casa, o aracajuano Ittauan trouxe cantou suas novas músicas de trabalho para o sexto dia de festa e falou sobre a alegria de dar início a noite de shows. “Para mim é uma satisfação imensa. É o terceiro ano consecutivo que a gente está aqui. Eu estou muito feliz e o repertório está do jeito que o público gosta. Para a gente, como artista sergipano, estar no Arraiá do Povo é um presente”, destacou ele.

A programação seguiu com o show da banda Limão com Mel, que celebrou o retorno para mais uma edição do evento. “É uma honra muito grande estar mais uma vez aqui. Sergipe é um estado que mora no nosso coração durante nossos 31 anos. Muitas vezes viemos, mas cada uma é uma emoção diferente”, contou o vocalista Edson Lima. Já a também vocalista da banda, Adma Andrade, ressaltou o orgulho em fazer parte de um momento tão importante da cultura junina. “É um sonho pra qualquer artista pisar em um palco desse. A gente só tem a agradecer a todos que fazem essa festa linda”, comemorou ela.

Para fechar a noite, o cantor Zezo proporcionou ao público uma apresentação apaixonante, que embalou quem estava na arena de shows ao som dos clássicos do brega e do forró. “É um prazer muito grande estar de volta a essa festa linda que é o Arraiá do Povo. Quero agradecer ao povo de Aracaju, ao estado de Sergipe pela forma que sempre nos recebe, de uma maneira muito bacana. É uma honra participar de um evento que é tão importante e tão maravilhoso”, classificou ele.

Palco 360°

Para continuar a festa entre os shows, a novidade no Arraiá do Povo 2025, o palco 360°, contou com a animação da banda sergipana Capim Canela. Os vocalistas sublinharam a emoção de estrear no espaço. “É tudo maravilhoso, uma expectativa maravilhosa. Essa novidade que o Governo do Estado trouxe para a festa é incrível, porque o forró não para. Terminar a banda principal, a gente vem com o Palco 360°”, disse Adriano, cantor da banda. Além disso, eles avaliaram como positiva a possibilidade de ter maior interação com o público. “Nós estamos muito felizes com toda a recepção, o calor e a energia das pessoas. Está sendo incrível”, acrescentou Gil, cantora da banda.

Público satisfeito

O casal Fernando e Felipe Fiorotti, de Vitória, veio pela primeira vez a Sergipe para conhecer o maior arraiá à beira-mar do Brasil e explorar a tradição junina. “Eu estou amando o estado, estou amando a cidade. A recepção está sendo maravilhosa, a qualidade do serviço está muito legal. Eu conheço pouco a cultura daqui. Então eu estudei um pouquinho pra vim. E, assim, é o forró, o forró do povo. A gente tem um pouquinho lá no estado onde a gente nasceu e a gente adora também”, relatou Fernando.

A professora Eliene Grassi chegou cedo, acompanhada da amiga Terezinha Lima, para curtir mais um dia de Arraiá do Povo. “Nesta edição, eu já vim três vezes. No dia de Pablo, no de Tayrone e, agora, no de Zezo. É um evento muito importante para todos os sergipanos porque atrai turistas, traz mais trabalho para as pessoas e é um divertimento que todo mundo precisa”, afirmou a aracajuana.

Do alto do Camarote da Acessibilidade, a aposentada Maria Cleodice aproveitou as atrações e contou que veio a todas as edições anteriores. “Não poderia ser diferente nesta. Todo ano eu estou presente aqui no camarote. Mas, este ano, estou gostando muito mais pois o espaço tá maior. Está sendo tudo muito tranquilo. Então é maravilhoso para curtir as atrações”, qualificou ela.

Com a família em peso na Praça de Eventos da Orla, a decoradora de festas Ina Maurino revelou que tem sempre o passaporte carimbado pelo Arraiá do Povo e elogiou a tranquilidade e segurança do evento. “Está muito organizado. Por isso que estou em família, com criança, idosos. A gente achou lugar para estacionar, mesmo chegando atrasado. A revista feita na entrada é muito importante. Eu estou aqui com o meu celular, filmo tudo, todo mundo tira foto, se diverte. As atrações tão maravilhosas. Fora a beleza do Arraiá do Povo com vários lugares para tirar foto”, narrou ela.

País do Forró

Foto: Arthuro Paganini