II Festival de Inverno de Riachão acontece nos dias 11 e 12 de agosto

Os sergipanos poderão conferir uma prévia do que será o II Festival de Inverno de Riachão do Dantas, que acontecerá nos dias 11 e 12 de agosto, no município do centro-sul do estado. Isso porque algumas das atrações da cidade se apresentarão neste sábado, 29, a partir das 18h, no palco Barracão da Sergipe, na Vila do Forró, em Aracaju, por meio da ação ‘Uma Noite em Riachão’. Além das atrações artísticas, também haverá dança, expografia e economia criativa. O festival é declarado evento de interesse cultural do estado e tem apoio do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Dentre as atrações confirmadas para a Vila do Forró neste sábado estão o Grupo de Pífanos e a Quadrilha Caprichosos de São João, grupos folclóricos de destaque, enquanto o trio pé de serra Flor de Mandacaru, o cantor Faelzinho e a cantora Raay Silva prometem agitar o público com muita música. As exposições ‘Bode Bito’, ‘Terra dos Intelectuais’ e ‘Mulheres que fazem as delícias do abacaxi’ também estarão presentes, destacando a riqueza cultural de Riachão.

A presidente da Funcap, Antônia Amorosa, elogiou a iniciativa da prefeita Simone Andrade de investir na cultura local. “A cultura estimula o turismo, e a riqueza histórica de Riachão precisa ser mostrada para além do seu território. Estamos dispostos a contribuir para divulgar as maravilhas da cidade”, declarou.

A expectativa é que a maior circulação de turistas durante o período do Festival de Inverno traga benefícios para a região, movimentando a economia e proporcionando momentos de lazer e diversão para todos os visitantes. ‘Uma Noite em Riachão’ é uma oportunidade de vivenciar essa experiência cultural única do município.

Foto: Arthuro Paganini