Sergipe abre a 6ª edição do Festival Cena Nordeste com programação diversificada

A 6ª edição do Festival Cena Nordeste teve início nesta sexta-feira, 11, no Centro de Criatividade, em Aracaju. O evento, que celebra a diversidade cultural dos estados nordestinos, é uma iniciativa da Câmara Temática da Cultura do Consórcio Nordeste, com apoio do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e colaboração das secretarias de cultura da região. Durante os dois dias de imersão, o público terá acesso a uma programação rica em atividades culturais, que inclui oficinas, apresentações artísticas e folclóricas.

Na manhã, oficinas trouxeram novos olhares que valorizaram a cultura popular. A Oficina de Literatura de Cordel, ministrada pelo professor e cordelista Chiquinho do Além Mar, destacou a importância dessa manifestação literária. “O objetivo da oficina é entender mais sobre as regras do cordel e reforçar a ligação com a cultura popular. O Festival é essencial para movimentar a cultura local, e trazer essas atividades para o Centro de Criatividade, que há anos fomenta a cultura popular, foi uma escolha acertada da Funcap”, afirmou Chiquinho.

Outro destaque da manhã foi a Oficina de Percussão ‘Sucata Sonora’, conduzida por Tonico de Ogum. O músico, criado no Quilombo Urbano da Maloca, no bairro Getúlio Vargas, explicou o trabalho de pesquisa com materiais recicláveis. “Transformamos o que seria descartado em instrumentos musicais. Voltar a esse lugar de infância, onde me formei como músico, é uma oportunidade de transmitir esse legado afrodescendente”, disse Tonico.

Imersão cultural

Artistas de diversos estados participaram de uma imersão cultural por Aracaju, visitando o Mercado Municipal, o Museu da Gente Sergipana e o Largo da Gente Sergipana. A grafiteira Yara Pão, de Maceió, conheceu a cidade pela primeira vez. “Estou encantada com Sergipe. Aproveitei para comprar renda irlandesa e conhecer mais sobre a cultura local. Estou muito feliz com essa experiência”, disse.

O músico e ator recifense Helder Vasconcelos já conhecia Aracaju, mas ficou ainda mais encantado com o artesanato sergipano. “O Mercado é um dos lugares mais interessantes e pulsantes que uma cidade pode ter, onde o artesanato é tão pleno, tão vivo. Ele não é apenas um ponto turístico, é um espaço de convivência e compras, o que faz toda a diferença. Saímos daqui cheios de ideias e com vontade de voltar”, afirmou Helder.

Programação diversa

A programação da tarde inclui apresentações de capoeira, de break dance e apresentação de grupo folclórico e música eletrônica com DJ.

Já à noite, a partir das 19h, está prevista a solenidade oficial de abertura do Festival, com a queima do Barco de Fogo, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe. Na sequência, acontecerão o espetáculo Ópera do Milho, da Quadrilha Junina Século XX – a mais antiga em atividade no estado –, apresentações do Grupo Parafolclórico Mestre Saci Quilombola, de Laranjeiras, e shows do Descidão dos Quilombolas e da Banda Reação.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (11/10):

14h – DJ Mavi (SE)

15h – Embondeiro Capoeira com Mestre Cabeça (SE)

16h – Apresentação de Break da Cia Reality Street Dance (SE)

17h – Espetáculo de dança Guiança do Grupo Danças que Temos Feito (PI)

18h – Cultura Popular do Grupo Folclórico Zambiapunga (BA)

19h – Solenidade de abertura e Barco do Fogo

19h30 – Espetáculo Ópera do Milho (SE)

20h50 – Quadrilha Século XX (SE)

21h30 – Grupo Parafolclórico Mestre Saci Quilombola (SE)

22h10 – Show do Descidão dos Quilombolas (SE)

23h – Show da Banda Reação (SE)

Sábado (12/10):

9h – Fórum Nordestinidades

9h – Intervenção de graffiti com Inxame, Júnior Brown, Ursa Nath e Yara Pão (AL)

14h – DJ Julie (SE)

14h – Mostra audiovisual das realizadoras Ana Dinniz, Carine Fiúza, Luana Flores e Valtyennya Pires (PB) e sessão de bate-papo com a mediadora, Lu Silva (SE)

14h30 – Grupo Folclórico Parafusos (SE)

15h – Grupo Folclórico Cacumbi de Mestre Deca (SE)

15h – Aula Show de Gastronomia com Timóteo Domingos (SE)

15h30 – Grupo Folclórico São Gonçalo do Amarante (SE)

16h40 – Espetáculo circense da Cia Miramundo com Palita Arruaçando (MA)

18h – Espetáculo Solo Espiral Brinquedo Meu (PE)

19h20 – Forró com Os Muringa (CE)

20h40 – Show de Tiquinha Rodrigues (RN)

22h – Entrega mural Graffiti (AL)

22h – Banda Corações Partidos (SE)

