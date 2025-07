Sergipe abre Jogos Escolares Brasileiros Sub-18 de Futsal Feminino com festa e emoção

A capital sergipana deu as boas-vindas às delegações de todo o país com uma cerimônia repleta de energia, diversidade e emoção nesta terça-feira, 29, no Complexo Cultural Gonzagão, em Aracaju, marcando oficialmente a abertura dos Jogos Escolares Brasileiros – JEBs Sub-18 de Futsal Feminino 2025. Apoiada pelo Governo de Sergipe por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), a competição segue até o dia 4 de agosto.

Com a presença de autoridades locais e nacionais, estudantes atletas de todas as regiões do Brasil e representantes do esporte escolar, o evento celebrou o protagonismo feminino e a força do futsal como ferramenta de transformação social.

A cerimônia de abertura da competição não foi só um momento esportivo, mas uma celebração do protagonismo feminino e da força do futsal como ferramenta de transformação social. O evento reafirma o compromisso do Governo de Sergipe com a equidade de gênero, promovendo oportunidades para que meninas pratiquem o futebol com dignidade, respeito e apoio institucional.

Aberto em uma data simbólica – o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio –, o torneio também reforça a importância de dar visibilidade às mulheres, reconhecendo suas conquistas e lutas por espaço e igualdade. As jovens atletas que participam do torneio carregam consigo a força de tantas conquistas e a promessa de um futuro em que poderão ser grandes profissionais dentro e fora do esporte.

Representante do Governo de Sergipe, a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, deu as boas-vindas às atletas destacando o papel do esporte escolar como ponte para a cidadania e a igualdade de oportunidades. “Ver essas meninas aqui, hoje, vindas de 27 unidades federativas, é mais do que uma realização esportiva. É um sinal claro de que o esporte transforma, conecta e empodera. O futsal feminino cresce a cada ano, e Sergipe tem orgulho de sediar um evento que valoriza essas jovens e suas histórias. Aracaju está de braços abertos para o Brasil”, afirmou Mariana.

A cerimônia contou com desfile das delegações estaduais. Ao todo, são 28 equipes participantes, incluindo duas representações de Sergipe, totalizando cerca de 500 atletas e chefes de delegação.

O presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e vice-presidente da Federação Internacional do Desporto Escolar (ISF), Antônio Hora Filho, também celebrou a realização do evento em solo sergipano. “É sempre especial trazer os JEBs para Sergipe. Esta é uma competição que vai além do esporte: promove integração, respeito, diversidade e formação cidadã. O futsal feminino merece cada vez mais visibilidade e espaço, e ver este ginásio cheio, celebrando o esporte escolar, é motivo de orgulho para todos nós”, declarou Hora.

A estudante Letícia Maria de 15 anos, da equipe de Pernambuco, se emocionou ao pisar no palco representando sua delegação. “Nunca imaginei estar em um evento tão grande. Ser recebida com essa festa nos motiva ainda mais a dar o nosso melhor em quadra. O futsal feminino merece isso”, enfatizou.

Já a atleta Thaina Paulino, do povo Macuxi, do estado de Roraima, ressaltou a importância da visibilidade para o esporte feminino. “Aqui somos tratadas como protagonistas. O respeito que sentimos ao chegar e participar da abertura é algo muito importante”, afirmou.

A noite também foi marcada com a declaração oficial de abertura, feita por Antônio Hora Filho, após homenagens a autoridades locais que têm contribuído significativamente para o fortalecimento do desporto escolar em Sergipe.

As partidas do JEBs Sub-18 de Futsal Feminino 2025 vão acontecer no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, no Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela e na Escola Estadual Jacintho De Figueiredo Martins.

Além de disputar o título nacional, as atletas têm um objetivo ainda maior: garantir vaga para o Campeonato Mundial Escolar de Futsal (ISF WSC Futsal 2025), que será realizado em Brasília, em novembro.

O JEBs Sub-18 é uma realização da CBDE em parceria com a Federação Sergipana de Desportos Escolares (FSDE), com apoio local da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (SEEL).

Foto: Thiago Santos