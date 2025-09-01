Sergipe abre Semana da Pátria com a 88ª Corrida do Fogo Simbólico

Sergipe deu início, nesta segunda-feira, 1º, à Semana da Pátria, período que marca as comemorações da Independência do Brasil e antecede o tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro. A abertura foi celebrada com a 88ª edição da Corrida do Fogo Simbólico, em solenidade realizada em frente ao Palácio-Museu Olímpio Campos, na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju, reunindo autoridades civis e militares, estudantes e população sergipana.

A corrida contou com a participação da Aeronáutica, que marcou presença por via aérea com a participação do pelotão aéreo da Polícia Militar; da Marinha, pelo leito do rio Sergipe, com a Capitania dos Portos; e do Exército, por via terrestre, com o 28º Batalhão de Caçadores, além de outras instituições militares. Estudantes da rede pública estadual de ensino, chamados de guardiões da tocha, representaram a diversidade populacional dos brasileiros e a cultura dos seus municípios, entre eles alunos do Colégio Estadual Indígena Dom José Brandão de Castro e do Centro de Excelência Quilombola 27 de Maio, ambos de Porto da Folha, além do Colégio Estadual Cícero Bezerra, de Nossa Senhora da Glória.

Ao fim do percurso, os filhos de combatentes da 2ª Guerra Mundial, Ortência Maria Ferreira Garcez e José Vicente Barreto de Oliveira, conduziram a tocha até o vice-governador do Estado de Sergipe e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, que realizou o acendimento da pira.

Durante a cerimônia, o gestor destacou a relevância do ato. “Este é o momento de abertura, é o momento de chamar a atenção da população ao nosso civismo, ao amor à pátria, à grande festa que o Brasil merece pela sua independência e pela sua proclamação da república. Estamos aqui acompanhando este momento tão importante de devoção à Pátria e todas as atividades culturais executadas pelos estudantes”, destacou Zezinho Sobral.

A tocha percorreu um trajeto simbólico, ao sair da Ponte do Imperador com destino ao Píer da Marinha, na avenida Ivo do Prado, e retornou com a Cavalaria do Exército ao ponto de partida, de onde seguiu com os estudantes até o palanque oficial. O evento também contou com a apresentação da Banda de Música do 28º Batalhão de Caçadores e da Banda Marcial do Colégio Estadual Professor Valnir Chagas. Durante a cerimônia, houve o hasteamento das bandeiras, acompanhado da execução do Hino Nacional, pela Banda de Música do 28° Batalhão de Caçadores. Escolas estaduais e municipais também participaram com apresentações culturais, reforçando valores como civismo, cidadania e democracia.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Fábio Cardoso, afirmou que o ato representa a soberania do país. “O acendimento da Tocha do Fogo Simbólico marca um momento histórico no qual a gente renova o espírito de civismo e patriotismo, além de fazer com que esses jovens estudantes entendam a importância de cuidar da soberania do nosso país”, frisou.

Para o capitão de fragata Luiz Felipe Lima, da Capitania dos Portos, o evento simboliza união. “A nossa pátria, que deve ser defendida e mantida com orgulho, não significa apenas um território, ela representa o nosso povo, o povo que trabalha, que sonha por um futuro melhor. Então, este é um momento em que possamos estar unidos, sempre almejando o futuro da nossa nação e a proteção da nossa maior riqueza, do nosso território e da nossa pátria”, destacou.

O comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, coronel Alexsandro Ribeiro de Souza, ressaltou que esse é um momento de simbologia muito importante para os brasileiros. “Esse é um momento de valorizar a nossa cultura e é um momento de grande reflexão porque, como brasileiros, devemos sempre trabalhar diariamente para ter um Brasil mais justo, mais seguro e cada vez mais promissor”, salientou.

O coronel Ricardo Pereira, do 28º Batalhão de Caçadores, complementou. “Para nós, este é um momento especial, pois estamos nos preparando para o desfile cívico, a fim de que ocorra tudo bem”, considerou.

Para os estudantes, a programação é uma oportunidade de aproximação com a história e reflexão sobre os desafios do país, como frisou Matheus Alves, estudante do Colégio Estadual Cícero Bezerra e um dos guardiões da tocha. “É muito especial estar aqui neste momento representando a cultura sertaneja e a minha escola nessa ocasião em que se homenageia a nossa pátria”, afirmou.

A estudante integrante da Banda Marcial do Colégio Estadual Professor Valnir Chagas, Evelyn Gabrielly, compartilhou sua expectativa. “Estou participando da banda pela primeira vez, e este também é o meu primeiro ano participando do desfile cívico. Estou muito ansiosa, pois, para mim, isso é uma experiência totalmente nova”, revelou.

Desfile cívico-militar

Até o dia 7 de setembro, as escolas da Rede Pública Estadual de Ensino seguem com atividades educativas, culminando no tradicional desfile cívico-militar na avenida Barão de Maruim, em Aracaju. A programação do evento acontecerá tradicionalmente contando com o hasteamento das bandeiras e, logo após, às 8h, o desfile militar seguindo com mais de 70 unidades escolares das redes pública e privada.

Foto: Maria Odília