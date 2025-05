Sergipe alcança menor índice de pobreza em mais de uma década

Sergipe alcançou em 2024 os menores índices de pobreza e extrema pobreza desde 2012. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua/IBGE) e analisados pelo Observatório de Sergipe, a taxa de pobreza caiu de 44,1% em 2023 para 36,4% em 2024. Já a taxa de extrema pobreza passou de 8,1% para 4,5% no mesmo período. Tais dados evidenciam a saída de cerca de 176 mil sergipanos da condição de pobreza e de 84 mil da extrema pobreza.

Os números posicionam o estado com a 3ª menor taxa de pobreza do Nordeste e a 2ª menor taxa de extrema pobreza da região. A queda nas taxas coloca Sergipe entre os estados brasileiros com maiores reduções proporcionais: foi a 3ª maior queda na extrema pobreza do país (-43,7%) e a 8ª maior queda na pobreza (-16,8%).

O resultado foi comemorado pela secretária de Estado da Assistência Social, da Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, que destaca o trabalho intersetorial do Governo do Estado. “A atual gestão tem trabalhado com afinco e de forma transversal e integrativa entre as secretarias. As condições econômicas favoráveis e desenvolvimento de políticas públicas eficazes, aliado à ampliação dos programas sociais e às altas taxas de emprego, são aspectos e fatores que levaram o nosso estado a dados tão expressivos”, declara.

Os critérios utilizados seguem os parâmetros do Banco Mundial, uma vez que se considera como situação de pobreza a pessoa com renda domiciliar per capita de até US$ 6,85 por dia (cerca de R$ 692,54 por mês) e em extrema pobreza quem vive com até US$ 2,15 diários (cerca de R$ 217,37 mensais).

Políticas públicas bem-sucedidas

As ações da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania vêm promovendo impactos concretos na vida da população sergipana por meio de diversos programas sociais. Nesse sentido, a secretária Érica Mitidieri, os dados reforçam o impacto de políticas públicas bem direcionadas e a importância da continuidade de ações estruturantes para o enfrentamento da desigualdade social.

“A queda expressiva nos indicadores de pobreza mostra que estamos no caminho certo. Isso é resultado de uma política social responsável, com foco na ampliação do acesso à renda, segurança alimentar e fortalecimento da rede de proteção social. Nosso compromisso é seguir trabalhando para que cada vez menos sergipanos vivam em situação de vulnerabilidade”, afirma a secretária.

Entre as políticas públicas bem sucedidas na área da Segurança Alimentar, o Prato do Povo já distribuiu mais de 1 milhão e 110 mil refeições para a população em situação de vulnerabilidade de 21 municípios e com expansão para mais oito cidades. Enquanto que o Restaurante Popular Padre Pedro, referência em alimentação acessível, serve uma média de 2.350 refeições diárias, tendo atendido cerca de 1,1 milhão de pessoas.

Na área da Assistência Social, nos últimos três anos, mais de 443 mil cidadãos foram beneficiados pelo programa CMais Inclusão, representando um investimento superior a R$ 63 milhões em dignidade, respeito e oportunidade para quem mais precisa.

Já no que concerne à Inclusão Produtiva, os programas Mão Amiga e de Aquisição de Alimentos (PAA) têm levado dignidade às famílias campesinas. O Mão Amiga oferece apoio financeiro aos trabalhadores da laranja, da cana-de-açúcar e da bacia-leiteira durante o período da entressafra, já beneficiou 31.381 pessoas, com um investimento de R$ 28 milhões entre os anos de 2022 e 2024. Por sua vez, o PAA teve um investimento superior a R$ 5 milhões, entre 2023 e 2024, beneficiando mais de 1.800 agricultores familiares.

A Seasic retomou a Feira da Agricultura Familiar, que fortalece o escoamento da produção de pequenos agricultores em 2024 e conta com a participação de 60 feirantes. Neste primeiro ano de execução, a feira contou com um lucro acumulado de mais de R$ 54 mil. Já a versão circular da iniciativa, a Feira da Agricultura Familiar Itinerante, gerou R$ 155 mil, contribuindo com a geração de renda em diferentes regiões do estado e o fortalecimento das ações de Inclusão Produtiva.

Foto: Ascom/Seasic