SERGIPE AMPLIA ÁREA PRODUTIVA E PRODUTIVIDADE E CHEGA A 1,1 MILHÃO DE TONELADAS DE GRÃOS NA SAFRA 24/25

Com aumento de sua área produtiva, acompanhado por crescimento na produtividade por hectare, o estado de Sergipe ampliou em 17,7% a produção de grãos para a safra 2024/2025, em comparação com 23/24, e deve fechar em 1,1 milhão de toneladas de grãos.

Os dados constam no 12º Levantamento da Safra de Grãos 2024/25, o último levantamento para a temporada, divulgado nesta quinta-feira (11/9), pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

No estado, a área produtiva passou de 198,3 mil hectares na safra 23/24 para 199 mil na safra 24/25, variação positiva de 0,4%. A ampliação da área foi acompanhada de aumento na produtividade por hectare, que passou de 5.106 quilos em 23/24 para 5.989 quilos em 24/25: 17,3% a mais de produção. Com isso, Sergipe passou de 1,01 milhão de toneladas de grãos para 1,19 milhão em 24/25, crescimento de 17,7%.

A produção de milho, grão mais produzido em Sergipe, apresentou crescimento de 17,9% na safra 24/25, um salto de 966,9 mil toneladas para 1,1 milhão de toneladas. Em seguida aparece o arroz, que viu a produção passar de 44,5 mil toneladas em 23/24 para 50,4 mil em 24/25, crescimento de 13,3%. Para o feijão, a produção saiu de 1,2 mil toneladas em 23/24 para 1,9 mil toneladas, variação positiva de 58,3%.

NACIONAL – A safra de grãos no ciclo 2024/25 se encerra estimada em 350,2 milhões de toneladas e estabelece um novo recorde na série histórica, superando o obtido na temporada 2022/23, quando foram colhidas 324,36 milhões de toneladas. O volume obtido no atual ciclo representa uma alta de 16,3% sobre a temporada anterior, o que corresponde a um incremento de 49,1 milhões de toneladas. Milho, soja, arroz e algodão representam cerca de 47 milhões de toneladas deste aumento.

Secom Presidência da República – Foto: Agência Brasil