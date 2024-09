SERGIPE APRESENTA AÇÕES DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO NO 11º SEMINÁRIO DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO

Com o intuito de socializar as ações de combate à desertificação desenvolvidas em Sergipe, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) participou nesta quarta-feira, 18, do 11º Seminário Internacional de Convivência com o Semiárido em Piranhas (AL). O evento reuniu comunidades rurais residentes em áreas semiáridas, técnicos, acadêmicos, gestores públicos e representantes de ONGs.

Participando da mesa ‘Construção da política pública de combate à desertificação’, a secretária da Semac, Deborah Dias, levou para o debate a experiência de Sergipe por meio das ações implementadas nas Unidades de Conservação, como os projetos de reposição florestal e recuperação de áreas degradadas. A gestora também apresentou as propostas voltadas para a Educação Ambiental, como a construção do Centro de Referência e a aquisição de uma van para percorrer os municípios sergipanos, além da apresentação do Plano Estadual de Ação de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca.

“Combater esse fenômeno é crucial para a sustentabilidade dos ecossistemas e das comunidades que dependem deles. A implementação e manutenção de projetos que envolvam a restauração de áreas degradadas, o manejo sustentável da terra e a conservação da água são fundamentais para mitigar os efeitos da desertificação”, frisou a secretária do Meio Ambiente.

Deborah Dias destacou ainda a importância de se trabalhar a conscientização. “Eu sou a maior defensora da educação ambiental. Acredito que tudo o que a gente constroi precisa envolver a conscientização. Ao capacitar comunidades para adotar práticas sustentáveis e participar ativamente na gestão ambiental, promovemos uma cultura de cuidado e responsabilidade. A união de ações estratégicas e a formação de cidadãos conscientes são pilares indispensáveis na luta contra a desertificação, garantindo um futuro mais equilibrado e resiliente”, salientou.

O evento

Com o tema ‘Inovação e Boas Práticas Produtivas no Combate à Desertificação’, nos dias 18 e 19 de setembro, o seminário irá promover a troca de conhecimentos, experiências e o desenvolvimento de pessoas para atuar em prol da convivência com o semiárido brasileiro. Dessa forma, são promovidos espaços de discussão mais integrados que aumentem a interação da sociedade local com a sustentabilidade.

Além das mesas de debate, durante toda a programação, acontecerá a Mostra e Cine LabSOLar+, com a apresentação dos resultados das pesquisas desenvolvidas por meio do projeto na região, realizado em parceria com o Centro Xingó. Além desses momentos de integração, haverá trocas culturais na Feira de Saberes e Sabores do Semiárido, com a participação de artesãos e feirantes da região, e também uma apresentação de um grupo local. A iniciativa é realizada pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (Iabs), com o apoio de diversos parceiros.

