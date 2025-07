SERGIPE APROVA INCENTIVOS PARA 11 INDÚSTRIAS NOS PRIMEIROS SEIS MESES DE 2025 E GERAÇÃO DE 1.014 EMPREGOS

Nos primeiros seis meses de 2025, o Governo de Sergipe aprovou incentivos fiscais e locacionais para 11 indústrias no estado, por meio do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI). Juntos, os empreendimentos projetam investimentos superiores a R$117 milhões e a criação de 1.014 empregos diretos em municípios de diversas regiões sergipanas.

As indústrias contempladas atuam principalmente nos setores de material de construção, criação de camarões, confecção de roupas, fabricação de tecidos, eletrodomésticos, estruturas pré-moldadas, móveis e componentes eletrônicos. Os municípios beneficiados com os novos investimentos incluem Nossa Senhora do Socorro, Santa Luzia do Itanhi, Moita Bonita, Umbaúba, Laranjeiras, Aracaju, Lagarto e Estância.

Os apoios foram concedidos pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec). O CDI é formado por 17 membros e se reúne mensalmente para analisar e deliberar sobre os projetos industriais.

“Sergipe tem avançado na consolidação de uma política de desenvolvimento regional, com foco na interiorização da indústria. Através do PSDI, estamos ampliando a presença de empreendimentos em todas as regiões, com geração de emprego, renda e oportunidades para a população”, destaca o secretário da Sedetec e vice-presidente do CDI, Valmor Barbosa.

Atração de empresas e fortalecimento regional

Os incentivos do PSDI têm contribuído para atrair e ampliar empresas, ao lado dos demais diferenciais oferecidos por Sergipe, a exemplo da localização estratégica, segurança jurídica e infraestrutura logística. O PSDI é gerido pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise).

“O PSDI tem se consolidado como uma das principais ferramentas de atração de empresas no Brasil. A atuação da Codise tem sido fundamental nesse processo, oferecendo suporte técnico e institucional para viabilizar os projetos”, afirma o diretor-presidente da Codise, Ronaldo Guimarães.

Confira os empreendimentos projetados por regiões do estado:

Grande Aracaju

Na capital Aracaju, a empresa Zagonel foi aprovada para receber incentivo fiscal na planta onde operava a antiga Hidra, no bairro Siqueira Campos. A fábrica de eletrodomésticos prevê investir cerca de R$ 83 milhões e gerar 660 empregos diretos.

Em Nossa Senhora do Socorro, três empresas foram contempladas: a D&M Pisos e Revestimentos, que recebeu apoio locacional e prevê investir mais de R$ 1 milhão, com geração de 32 empregos diretos; a Yangled, que produzirá componentes eletrônicos, com apoio fiscal e locacional (uso de galpão), em um investimento previsto de mais de R$ 1,7 milhão e geração de 30 empregos; e a Mega Confecções, que recebeu incentivo locacional para se instalar no município, com investimento de mais de R$ 1 milhão e geração de 48 empregos diretos.

Já em Laranjeiras, a indústria MPK Premoldados, especializada em estruturas de concreto, obteve incentivo fiscal e locacional, com investimento de R$ 1 milhão e previsão de gerar 40 empregos diretos.

Leste sergipano

Em Santa Luzia do Itanhi, a Carapitanga Indústria de Pescados do Brasil, voltada à criação de camarões, recebeu incentivo fiscal. O projeto prevê investimento de R$ 9,5 milhões e geração de 65 empregos diretos.

Agreste sergipano

Em Moita Bonita, a empresa M. N. Têxtil foi beneficiada com incentivo fiscal, com investimento estimado em mais de R$ 650 mil e geração de 15 empregos diretos.

Já em Lagarto, a Multy Ambientes Móveis Modulados recebeu incentivo fiscal para instalação de uma unidade de fabricação de móveis, com previsão de investir cerca de R$ 2,5 milhões e gerar 35 empregos diretos.

Sul sergipano

Em Estância, a indústria N. Sra. da Piedade, voltada à produção de produtos de limpeza e polimento, recebeu incentivo fiscal. A previsão é de investir R$ 14,8 milhões e gerar 31 empregos.

Já em Umbaúba, dois empreendimentos foram aprovados. A DGF Soluções Têxteis, do setor de roupas profissionais, recebeu apoio fiscal e locacional. A previsão da empresa é investir mais de R$ 1,5 milhão e gerar 40 empregos diretos. A outra aprovada foi a Moda Básica (Otávio Quintino), de confecções, que obteve os mesmos apoios, com investimento previsto de mais de R$ 560 mil e 18 empregos diretos.

