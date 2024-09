SERGIPE AVANÇA COM OBRAS DA REDE DE GÁS NATURAL NA ORLA E INVESTIMENTO DE POUCO MAIS DE R$ 103 MIL

A Sergipe Gás S/A (Sergas) segue com o desenvolvimento de sua rede de gás natural canalizado na Orla de Atalaia, um dos principais pontos turísticos de Aracaju. Com um investimento de R$ 103.573,87, a nova rede promete beneficiar principalmente o segmento de restaurantes, oferecendo mais comodidade, segurança e um fornecimento contínuo de gás natural.

A primeira etapa do projeto conta com 154 metros de tubulação de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), material de alta durabilidade e resistência que garante a eficiência do sistema de distribuição. A ligação vai atender clientes distribuídos no espaço conhecido como Aratip.

Já a segunda etapa, com 310 metros de tubulação, será executada na área localizada ao lado do Oceanário de Aracaju. A iniciativa reforça o compromisso da Sergas com a modernização e melhoria dos serviços de infraestrutura energética na capital sergipana.

“Esse nosso trabalho visa atender os clientes que buscam mais eficiência e praticidade, sem precisar ficar trocando botijões de gás. Estamos trazendo mais conforto e segurança para o setor gastronômico da Orla, que agora pode contar com uma solução contínua e estável”, afirmou o diretor-presidente da Sergipe Gás S/A, José Matos.

A chegada do gás natural canalizado à Orla de Atalaia, além de proporcionar maior eficiência energética, reflete uma mudança no padrão de abastecimento para os comerciantes locais. A expectativa é que a obra impulsione a competitividade dos estabelecimentos e a melhoria no atendimento, ao garantir um serviço ininterrupto e sustentável, alinhado às necessidades do mercado moderno.

Foto Sergas