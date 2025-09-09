Sergipe avança com Projeto CREMA e recebe 2ª missão do Banco Mundial

O Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), deu continuidade ao cronograma do Projeto Contrato de Restauração e Manutenção de Rodovias (CREMA) Sergipe com a chegada da segunda missão do Banco Mundial. A equipe de consultores, que desembarcou na capital sergipana nesta segunda-feira, 8, permanecerá no estado até a próxima quinta-feira, 11, para dar andamento às discussões técnicas do projeto.

O Projeto CREMA é uma iniciativa estratégica para a infraestrutura rodoviária do estado. Desde a chegada da primeira missão, a gestão sergipana já elaborou documentos cruciais para o projeto, como o Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS), o Plano de Engajamento das Partes Interessadas (PEPI) e o Plano de Compromisso Ambiental e Social (PCAS). Além disso, foram realizados levantamentos de dados detalhados sobre as rodovias estaduais, com a definição de trechos prioritários e vicinais.

A agenda da missão, organizada em reuniões por áreas temáticas, tem como principal objetivo aprofundar os detalhes técnicos dos componentes do projeto. Os consultores do Banco Mundial e os representantes do Governo de Sergipe vão discutir a estratégia e o plano de aquisições, além de verificar os processos de licitação. Outro foco importante é a conclusão dos documentos socioambientais, essenciais para garantir que as obras sejam realizadas de forma sustentável e em conformidade com as normas internacionais.

A missão também tem a responsabilidade de elaborar um plano de trabalho conjunto para os próximos meses, definindo as próximas etapas até a avaliação final do projeto. Com a colaboração entre o governo sergipano e o Banco Mundial, o Projeto CREMA Sergipe avança em direção à melhoria e manutenção da malha rodoviária do estado.

Em breve análise do primeiro dia de encontro, o especialista sênior em Transportes e gerente do projeto, Carlos Bellas Lamas, destacou os principais pontos abordados. “Focamos, principalmente, na definição dos diferentes componentes e avançamos na parte socioambiental do projeto em função dos diferentes documentos ambientais sociais que já estão sendo preparados por parte da equipe do DER/SE. Agora é seguir avançando para que eles estejam terminados até o final do mês”, disse.

Segundo o diretor de Planejamento Rodoviário e Faixa de Domínio, Saulo Aragão, o momento foi de avaliar as entregas dos sete planos apresentados, ratificando as informações e apontando necessidades de melhorias.

“Esse primeiro dia foi extremamente positivo, tanto do ponto de vista da entrega dos resultados, quanto das contribuições dos representantes do Banco Mundial para com a realização dos processos visando a execução desse projeto grandioso. Estamos sendo demandados, atuando com agilidade para que a entrega das informações necessárias nas mais diversas temáticas, seja financeira, ambiental ou social, para que tenhamos esse levantamento e possamos revisar, consertar o que for preciso e dar prosseguimento aos trâmites. No final de outubro ou começo de novembro, poderemos abrir a negociação com a Secretaria Nacional do Tesouro e termos a operação de crédito validada”, afirmou.

Foto: Ascom DER/SE