Avanço no empreendedorismo feminino com o lançamento do Espaço Empreendedor

Iniciativa capacita mulheres para a independência financeira e fortalecimento de negócios locais

O fortalecimento do empreendedorismo feminino em Sergipe deu um passo importante com a aula inaugural do “Espaço Empreendedor PRA>FRENTE”, realizada nesta segunda-feira, 10, no Caju Hub – Espaço J. Inácio, em Aracaju. A iniciativa, idealizada pelo Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase), em parceria com a Fundação Dom Cabral, BNDES e Movimento Bem Maior, tem como objetivo capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social e artesãs, impulsionando suas trajetórias no mundo dos negócios.

A cerimônia de abertura reuniu gestoras do projeto, representantes institucionais e mulheres beneficiadas pelo programa. Durante o evento, foram apresentados os eixos estratégicos do espaço, que incluem capacitação em gestão, inovação, finanças, marketing e mentalidade empreendedora. O espaço se propõe a ser um motor de transformação econômica e social, oferecendo suporte essencial para que essas mulheres conquistem autonomia financeira e ampliem suas oportunidades no mercado.

A gestora de inovação da Inovase, Gabriela Rezende, celebrou a parceria entre diferentes instituições para garantir o sucesso do projeto e destacou a relevância da iniciativa para o desenvolvimento econômico da região. “Estamos muito felizes com a chegada do Movimento PRA>FRENTE aqui no Caju Hub, onde vamos treinar e capacitar mulheres no empreendedorismo e na gestão dos seus negócios. Mulheres que não têm nenhum empreendimento e também aquelas que já possuem um e gostariam de evoluir e crescer em suas finanças e negócios. Essa parceria é muito importante para Aracaju porque estamos desenvolvendo não só a parte social, mas também econômica da nossa cidade. Estamos trazendo aqui a Dom Cabral, uma das dez escolas de negócios mais importantes do mundo, junto com o BNDES e o Movimento Bem Maior”, ressaltou.

Para a gerente executiva de inovação e gestão social da Fundação Dom Cabral, Miriã Melo, a chegada do PRA>FRENTE a Aracaju representa um avanço expressivo no desenvolvimento do empreendedorismo feminino no estado. “A Fundação Dom Cabral é uma das dez melhores escolas de negócios do mundo. E estamos aqui em Aracaju inaugurando mais um espaço empreendedor. O espaço empreendedor do Movimento PRA>FRENTE visa promover e alavancar o empreendedorismo nesse território, levando conhecimentos de gestão, finanças, marketing e mentalidade empreendedora para impulsionar ainda mais as empreendedoras desse território. Para nós, é uma alegria imensa estar aqui”, celebrou.

O Governo do Estado de Sergipe também marcou presença no evento por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres, reafirmando seu compromisso com a inclusão e o fortalecimento da mulher no mercado de trabalho. Representando a secretária Danielle Garcia, a secretária executiva da pasta, Isabela Masa, destacou a relevância do projeto e a parceria já consolidada com a Inovase.”Nossa parceria já vem acontecendo há um tempo, e nós estamos de portas abertas para apoiar esse projeto. A Secretaria de Políticas para as Mulheres desenvolve diversas ações voltadas para mulheres em situação de violência e vulnerabilidade social. Temos vários projetos de empreendedorismo e empregabilidade, e muitas das mulheres presentes aqui foram indicadas pela Secretaria. Esse momento é muito importante para o desenvolvimento pessoal e, principalmente, para a autonomia econômica dessas mulheres. Estamos felizes em fazer parte dessa iniciativa e de poder contribuir para que elas conquistem independência financeira”, ressaltou.

A secretária da Família e Assistência Social de Aracaju, Simone Valadares, também avaliou o impacto do PRA>FRENTE para garantir que mulheres atendidas pela rede socioassistencial possam desenvolver seus próprios negócios e romper ciclos de dependência financeira. “A expectativa é a melhor possível. Toda vez que entidades que têm credibilidade no Estado e no município se unem para realizar algo, os frutos sempre são positivos. Essa iniciativa da Inovase, junto com o Caju Hub, é fundamental para capacitar mulheres para se tornarem empreendedoras. O que desejamos, enquanto Secretaria, é que essas mulheres atendidas por nossos serviços se desenvolvam e tenham independência financeira, para que possam buscar uma melhoria em suas vidas. Muitas mulheres permanecem em relacionamentos abusivos por conta da dependência financeira. Quando elas conquistam essa independência, podem fazer escolhas mais seguras e assertivas para suas vidas”, disse.

O eventou ainda contou com a presença da juíza coordenadora da mulher, Juliana Nogueira Galvão Martins, do secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermano Junior, e de representantes da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia.

Expectativa das beneficiárias

Além das lideranças institucionais, as mulheres que agora fazem parte do projeto também compartilharam suas expectativas com essa nova jornada. Suzinete Dias, confeiteira, viu no PRA>FRENTE uma oportunidade de crescimento e visibilidade para seu negócio.”Aceitei a proposta porque quero adquirir mais conhecimento, ser direcionada a um espaço onde possamos trabalhar e divulgar nossos produtos. Assim, podemos fortalecer nossa presença e tornar nossos negócios mais conhecidos na cidade”, expressou.

Já para Laís Medeiros, empreendedora à frente da loja ‘Bem Bunita’, especializada em acessórios de aço inoxidável, a expectativa é de crescimento e aprimoramento das estratégias de gestão da marca.”Trabalho com minha loja há dois anos e vejo essa iniciativa como um grande apoio para nós, empreendedoras autônomas. Acredito que essa capacitação vai colaborar para o desenvolvimento da minha atuação enquanto empreendedora, ajudando a fortalecer a marca e expandir meu negócio”, disse.

Compromisso com o futuro

O Espaço Empreendedor PRA>FRENTE nasce como um símbolo de transformação para centenas de mulheres em Sergipe, oferecendo mais do que capacitação técnica: ele representa um novo horizonte de oportunidades, crescimento e autonomia. Com o apoio de instituições de renome, como a Fundação Dom Cabral, o projeto reforça que a inclusão produtiva e o fortalecimento econômico das mulheres são caminhos essenciais para um futuro mais justo e sustentável.

A partir de agora, as participantes do programa terão acesso a uma estrutura voltada para o desenvolvimento de seus negócios, contando com o suporte de especialistas e mentores, além da troca de experiências com outras mulheres que compartilham os mesmos desafios e sonhos. Todas as informações estão disponíveis no www.espacoprafrente.com.br.

