ESTADO DE SERGIPE CELEBRA O CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA NESTE DOMINGO E DESTACA O ESTADO EM CENÁRIO NACIONAL

No Dia da Indústria, 25 de maio, Sergipe tem motivos para comemorar. O estado tem conquistado destaque nacional em crescimento de empregos formais no setor industrial. Este avanço é impulsionado pelos incentivos do Governo de Sergipe, por meio do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), gerenciado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise).

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Sergipe encerrou 2024 com um saldo positivo de 1.735 novos empregos formais no setor industrial. Esse desempenho contribuiu para que o estado alcançasse a 7ª posição no ranking nacional de crescimento percentual do estoque de empregos formais, com uma variação de 4,81% em relação a 2023. No Nordeste, o estado ficou em 3º lugar nesse indicador.

Um dos principais destaques foi o mês de setembro de 2024, quando a indústria sergipana foi responsável pela criação de 2.250 novas vagas. O resultado representou a liderança na geração de empregos entre os setores econômicos do estado naquele período, colocando Sergipe na segunda posição no ranking nacional de crescimento relativo de empregos formais. Com uma variação de 1,68%, o estado ficou atrás apenas de Alagoas, que registrou 3,44%. A média nacional para o mesmo período foi de 0,52%.

Indústria e desenvolvimento

“Trabalhamos diariamente para que a indústria seja uma grande aliada do desenvolvimento de Sergipe. O Governo do Estado tem oferecido segurança jurídica, incentivos fiscais, locacionais e de infraestrutura para quem deseja investir aqui”, destaca o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa.

Para o diretor-presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, os principais resultados são novas oportunidades e mais qualidade de vida para os sergipanos. “O crescimento do setor industrial é reflexo de uma política pública assertiva. O PSDI é um instrumento fundamental nesse processo, pois permite que os investimentos se descentralizem para todas as regiões do estado, com foco na geração de empregos e renda”, afirma.

Durante o ano de 2024, o Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), vinculado à Sedetec, aprovou 48 novos incentivos fiscais e locacionais para empresas de diversos setores dentro do PSDI. As empresas contempladas projetam a criação de 1.682 empregos diretos e somam investimentos estimados em mais de R$ 872 milhões no estado. Em 2025, até o momento, mais 4 indústrias já foram aprovadas, com investimentos previstos que ultrapassam R$ 100 milhões e estimativa de 917 novos postos de trabalho.

PSDI

O incentivo à instalação e ampliação de empresas é feito principalmente por meio do PSDI, que oferece benefícios fiscais, locacionais e de infraestrutura para indústrias interessadas em se instalar ou expandir em Sergipe. Empresários que atuam no estado reconhecem o impacto positivo do programa.

“Sou o maior entusiasta do PSDI. Como bom sergipano, entendo que se não houver incentivo, a empresa não chega para se instalar e nem evolui. Eu sei da importância do PSDI e do empenho do Governo em divulgar todos os benefícios do programa para que mais empresas e indústrias façam parte do portfólio industrial de Sergipe“, afirma Antônio Agnus, procurador da empresa Serra Azul.

Geração de emprego

Além de movimentar a economia, a indústria transforma vidas, revelando-se como um ramo versátil e que gera postos de trabalho para profissionais de diversas áreas. Com 23 anos, Thaislayne Silva, assistente comercial da Mizu Cimentos, encontrou no setor a oportunidade de construir sua carreira.

“O setor industrial é uma área muito ampla. Eu sou formada em Administração. Então, isso me deu uma vontade. A indústria é um local de muito desenvolvimento. Quando eu fui chamada para entrar no ramo, fiquei muito feliz. Pesquisei muito e vi que é uma área que realmente vale a pena ingressar”, conta a administradora.

Já Milena Santos, empacotadora na Central do Salmão, destaca o papel do setor na formalização do trabalho. “A indústria gera desenvolvimento e oportunidades de emprego. Sem a indústria não tem como o Brasil se movimentar. São 9,13 milhões de postos de trabalho e isso dá muita oportunidade para o trabalhador sair da parte informal”, analisa.

Dia da Indústria

O Dia da Indústria é celebrado em 25 de maio em homenagem a Roberto Simonsen, patrono da indústria nacional, que faleceu em 25 de maio de 1948. Simonsen foi um importante industrial, engenheiro, professor e político brasileiro, além de presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) .

Foto: Sedetec