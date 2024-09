SERGIPE – CONAB ADQUIRE CERCA DE 100 TONELADAS DE ARROZ DE AGRICULTORES FAMILIARES POR MEIO DO PAA

Os agricultores e as agricultoras do território quilombola Brejão dos Negros, localizado no município de Brejo Grande, em Sergipe, receberão apoio para a comercialização de cerca de 100 toneladas de arroz. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) irá adquirir o produto por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade Compra com Doação Simultânea (CDS), que conta com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social, Assistência, Família e Combate à Fome (MDS). A compra simboliza a primeira ação do Arroz da Gente, programa do governo federal que visa incentivar a produção do grão em áreas que já cultivaram a cultura.

A medida foi anunciada durante a 2ª Festa da Colheita do Arroz Agroecológico Velho Chico, realizada no último sábado (28). “Nós estamos retomando essa produção para que consigamos reduzir o preço, e assim, permitir que a população de baixa renda possa ter acesso à alimentação saudável a um preço justo e se alimente de forma adequada”, reforça o diretor de Política Agrícola e Informações da Companhia, Silvio Porto.

De acordo com o projeto do PAA aprovado pela Companhia, serão 50 famílias produtoras de arroz agroecológico que irão fornecer 98.944 quilos do produto. O arroz adquirido será fornecido a aproximadamente 15 cozinhas solidárias de Sergipe e irá complementar a alimentação das pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional atendidas pelas instituições beneficiadas. Para a compra do arroz, a Conab irá destinar cerca de R$ 750 mil.

Estiveram presentes na 2ª Festa da Colheita do Arroz Agroecológico Velho Chico a assessora da Diretoria de Política Agrícola e Informações da Companhia, Maria José da Costa, e o superintendente da Conab em Sergipe, José Resende dos Santos.

PAA – Criado há mais de 20 anos no âmbito da estratégia Fome Zero, o Programa de Aquisição de Alimentos une o incentivo à produção das agricultoras e dos agricultores familiares ao fornecimento de alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. O Programa é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em parceria com os ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e da Fazenda, e executado pela Conab, além de estados e municípios.

Por meio do PAA, a Conab compra os produtos da agricultura familiar, assegurando renda ao produtor, e os alimentos adquiridos são destinados ao abastecimento da rede socioassistencial, aos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional como os restaurantes populares e as cozinhas comunitárias e também a grupos populacionais em situação de vulnerabilidade social, complementando a alimentação de quem está em situação de insegurança alimentar e nutricional.

