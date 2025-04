Sergipe conquista 1º lugar em categoria do Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica

Sergipe será um dos protagonistas da cerimônia do Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica, promovida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que acontecerá nessa terça-feira, 29, em Brasília. O estado conquistou o 1º lugar na categoria ‘Combate à Desigualdade’, que premia os estados e capitais com os melhores desempenhos no Índice Brasileiro de Empregabilidade e Mercado de Trabalho (Ibem Trabalho), elaborado pela FGV Social. Na oportunidade, o empreendedor José Alysson Torres dos Santos, de Lagarto (SE), será premiado na categoria ‘Empreendedorismo e Fomento’, por sua atuação no ramo de design de cílios e venda de semijóias, representando o potencial transformador da inclusão produtiva no estado.

O prêmio é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Governo de Sergipe, por meio das secretarias de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic). A liderança de Sergipe no ranking do Ibem Trabalho é resultado de um esforço conjunto e contínuo para garantir que os sergipanos tenham mais oportunidades, melhores condições de trabalho e acesso pleno aos seus direitos.

Um dos pontos da conquista do estado se deve ao crescimento expressivo nos indicadores de formalização do emprego, aumento da renda média e ampliação do acesso a direitos trabalhistas. Segundo a FGV Social, com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), Sergipe liderou o ranking nacional com crescimento de 32,47% no Ibem Trabalho entre o quarto trimestre de 2023 e o quarto trimestre de 2024, superando a média nacional de 10,17%. Isso inclui melhorias em renda do trabalho, formalização e igualdade no acesso ao mercado de trabalho. A capital sergipana, Aracaju, também obteve destaque com crescimento de 24,35%, figurando entre as cinco capitais brasileiras com os maiores avanços.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, essa conquista é reflexo de um compromisso firme com a inclusão produtiva e com a valorização da dignidade do trabalho. “O Governo de Sergipe escolheu trilhar um caminho de transformação social por meio da geração de oportunidades concretas, da qualificação profissional e do fortalecimento do empreendedorismo. Os números do Ibem mostram que estamos no rumo certo, mas, mais do que números, estamos falando de vidas que estão sendo impactadas positivamente. Esse prêmio é de cada trabalhador e trabalhadora sergipana que acredita no seu potencial e, com apoio do poder público, tem conseguido mudar sua realidade”, enfatiza.

O Governo de Sergipe tem investido em programas integrados e inovadores para promover a inclusão produtiva e reduzir desigualdades estruturais. Entre os destaques está a plataforma GO Sergipe, uma iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), que vem transformando a forma como trabalhadores, empresas e empreendedores se conectam. A ferramenta já reúne quase 10 mil trabalhadores cadastrados e mais de 1.100 vagas ofertadas, facilitando a intermediação de mão de obra em mais de 15 municípios sergipanos, do interior à capital, desde o seu lançamento no dia 19 de março.

Outra iniciativa relevante é o Programa Primeiro Emprego, voltado à inserção de jovens de 18 a 29 anos no mercado de trabalho. Com 1.890 vagas disponibilizadas, o programa já formou dezenas de turmas e empregou, até o momento, 80 participantes em cinco municípios, demonstrando o potencial da juventude sergipana quando recebe oportunidades concretas de desenvolvimento.

Na base dessa transformação está, também, o Qualifica Sergipe, amplo programa de capacitação profissional, que oferece cursos alinhados com a demanda do mercado local. São mais de 3 mil pessoas matriculadas em 27 municípios, com índices expressivos de conclusão dos cursos. Um dos exemplos mais emblemáticos é o Cinturão da Confecção, nos municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto, onde a qualificação focada no setor têxtil tem gerado resultados consistentes, respeitando as vocações econômicas regionais.

Assistência Social

Na área da Assistência Social outra gama de políticas públicas se somam ao conjunto de razões que tornaram Sergipe um destaque nacional no Prêmio. Exemplo é o Programa Mão Amiga, no qual a Seasic oferece suporte financeiro a cerca de 31 mil agricultores familiares durante os períodos de entressafra, garantindo segurança alimentar e fortalecendo a economia rural. Na citricultura, por exemplo, trabalhadores de 14 municípios recebem auxílio durante os meses de menor atividade, assegurando estabilidade para suas famílias.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é outro pilar fundamental. Com a distribuição de mais de 1.800 toneladas de alimentos, beneficiamos 495 agricultores familiares e 153 entidades socioassistenciais, promovendo a segurança alimentar e estimulando a produção local.

Além disso, o Programa CMais, importante ferramenta de transferência de renda, oferece auxílio mensal de R$130 para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Recentemente, foram entregues mais de 1.400 cartões CMais nos municípios de Lagarto, Canhoba, Salgado, Boquim, Itaporanga D’Ajuda, São Cristóvão, Aracaju e Barra dos Coqueiros, fortalecendo a segurança alimentar e garantindo mais dignidade aos sergipanos.

O programa Prato do Povo também tem sido essencial, alcançando a marca de 1 milhão de refeições servidas à população sergipana em situação de vulnerabilidade. Atualmente, 21 municípios são contemplados, com a distribuição diária de 200 refeições, beneficiando cerca de 10 mil famílias e atendendo mais de 24.600 sergipanos.

“O reconhecimento nacional que Sergipe recebeu na categoria ‘Combate à Desigualdade’ é resultado de um trabalho contínuo e comprometido com a inclusão produtiva e a promoção da dignidade para todos os sergipanos. As ações refletem nossa dedicação em construir um Sergipe mais justo e inclusivo, onde cada cidadão tenha acesso a oportunidades dignas e sustentáveis. Agradeço ao governador Fábio Mitidieri pelo apoio incondicional às políticas sociais e por acreditar que a inclusão produtiva e a segurança alimentar são caminhos essenciais para a transformação social em nosso estado”, destaca a secretária de Estado da Assistência Social, Érica Mitidieri.

Sobre o prêmio

O Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica tem como objetivo reconhecer e valorizar projetos desenvolvidos por estados, municípios, empresas e instituições financeiras que promovem a inserção produtiva de pessoas inscritas no Cadastro Único, contribuindo para a redução das desigualdades sociais no país.

Dividido em três categorias – Inserção no Mercado de Trabalho, Empreendedorismo e Fomento e Combate à Desigualdade –, o prêmio também concederá menções honrosas a organizações da sociedade civil envolvidas no Programa Acredita.

A premiação contará com a presença de autoridades do Governo Federal, lideranças empresariais e sociais, e será um momento para celebrar iniciativas que estão transformando realidades e promovendo um Brasil mais justo e igualitário.

Foto: Igor Matias