Sergipe conquista topo do ranking brasileiro com maior produtividade de grãos

Sergipe apresentou a maior produtividade em quilos por hectare (kg/ha) na produção nacional de grãos de 2024, com uma produção média de 5.107 kg/ha, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O resultado positivo da safra sergipana também é destacado pelo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apresenta estimativa de 1.049.624 de toneladas de grãos produzidos no estado, com crescimento de 2% em relação a 2023. Os dados finais devem ser publicados neste mês de janeiro de 2025.

A safra positiva de grãos é puxada pela produção de milho que, ainda de acordo com o levantamento do IBGE, é a maior da série histórica, com safra recorde de mais de 1 milhão de toneladas em 2024, representando um aumento de 1,8% na produção em relação ao ano passado, em uma área colhida de 186.787 hectares, que foi também ampliada em 3,8%, em relação ao ano passado.

O arroz é outro grão com produção bastante expressiva em Sergipe, colocando-se como o 3º produtor do Nordeste. Segundo dados do LSPA do IBGE, divulgados em dezembro último, a produção de arroz em casca no estado de Sergipe no ano de 2024 foi de 41.153 toneladas. Conforme informações da Cooperativa Agropecuária de Ilha das Flores, que agrega rizicultores cooperados, a produtividade na safra do arroz sergipano chega a 9.000 quilos por hectare, acima do rendimento médio nacional divulgado pelo IBGE, que varia entre 6.587 a 7600 quilos por hectare.

Incentivos do Estado

O Secretário de Estado da Agricultura, Zeca Ramos da Silva, ressalta que Sergipe tem se destacado na produção de grãos como milho e arroz e o Estado tem um papel fundamental quanto ao fomento dessas culturas. “A ampliação dos investimentos é uma demonstração do reconhecimento do governador Fábio Mitidieri de que a produção de grãos é um dos segmentos mais significativos, por possibilitar o enfrentamento da problemática da segurança alimentar e, principalmente, pela contribuição final na geração de emprego e melhoria da renda”, pontua o secretário.

Além dos investimentos dos próprios produtores, o governo tem investido na compra e distribuição de sementes para os agricultores familiares, por meio do Programa Sementes do Futuro, para incentivar a produção. “Este ano, o governo estadual mais que dobrou os investimentos para a compra e a distribuição de sementes de milho e arroz, a fim de promover o fortalecimento da agricultura familiar. Foram investidos R$ 5,2 milhões para a compra de 381 toneladas de sementes, sendo 175 toneladas de arroz e 206 toneladas de milho, beneficiando cerca de 22 mil famílias”, detalha o secretário.

O secretário da Agricultura explica ainda que, a liderança na produção de grãos, especialmente na cultura do milho, decorre de vários fatores. “Podemos afirmar que o aumento na produção e produtividade do milho tem vários fatores, entre eles, a introdução das boas práticas cultivares, mecanização de alta tecnologia e insumos adequados, acesso ao crédito por parte dos agentes financeiros – entre eles o Banese, que vem ampliando a oferta de crédito agrícola e abrindo agências especializadas e mais próximas do produtor. Além disso, os preços atrativos no mercado, e o estado tornando-se competitivo, já que o governo estadual reduziu a alíquota do ICMS de 12% para 2% na venda do milho. Esses fatores também contribuem para a confirmação do milho como produto do agronegócio”, avalia.

