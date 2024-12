SE cresceu 32,9% no saldo de empregos em novembro segundo Caged

O estado de Sergipe registra mais um mês positivo na geração de empregos, com crescimento de 32,9% no saldo de postos de trabalho em novembro de 2024, na comparação com o resultado do mês anterior. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Ministério do Trabalho e Emprego e analisados pelo Observatório do Trabalho, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

O saldo aponta 1.502 postos de trabalho criados com carteira assinada no mês de novembro. O dado reflete a diferença entre contratações e demissões no estado. No ranking da variação relativa do saldo de empregos em novembro, em relação a outubro de 2024, Sergipe é o 5º mais bem posicionado do Nordeste e o 7º melhor do país. Estando a frente de estados como Piauí, Mato Grosso do Sul e Goiás, por exemplo, que apresentaram variação negativa.

Com isso, o estoque de empregos formais em Sergipe chega a 344.524 postos de trabalho. O percentual de crescimento de empregos no período de janeiro a novembro de 2024, em relação ao mesmo período do ano anterior, equivale a 22,6%.

Esse resultado destaca Sergipe como o 3º do Nordeste e 8º no país com maior percentual de crescimento nesse período. No acumulado do ano, foram criadas 17.385 novas vagas. Considerando os últimos 12 meses, o acumulado equivale a 16.521 postos, que tem em média um salário de admissão correspondente a R$ 1.663,85.

“O resultado do Caged de novembro, com 1.502 novos postos de trabalho em Sergipe, vai além de estatísticas: é o reflexo de uma gestão que coloca as pessoas no centro das prioridades. Sob a liderança do Governador Fábio Mitidieri, estamos promovendo oportunidades que transformam vidas, fortalecem famílias e impulsionam nossa economia. Cada vaga criada é um passo a mais rumo ao desenvolvimento humano e social do nosso estado. É a prova de que o trabalho, quando aliado à boa governança, dignifica, emancipa e constrói um futuro mais justo para todos os sergipanos”, analisa o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles.

Ranking

Na classificação da variação relativa do estoque acumulado no ano de 2024, o estado é o 4º do Nordeste (5,31%) e o 10º entre os 27 estados brasileiros.

Ainda segundo dados do Caged, Sergipe se manteve na 2ª posição no Ranking Nacional da Taxa de Rotatividade, correspondente a 26,77%, ficando atrás apenas do Distrito Federal, que ocupa a 1ª posição (26,48%). Esse dado indica que Sergipe apresenta estabilidade no emprego e uma política eficaz de retenção de funcionários.

Foto: Igor Matias