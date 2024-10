SERGIPE DÁ CONTINUIDADE À SELEÇÃO DE ESTUDANTES QUE REPRESENTARÃO O BRASIL NO JOVENS EMBAIXADORES

Em continuidade à seleção dos estudantes que representarão o país no Programa Jovens Embaixadores (JE) durante o intercâmbio de 2025, a equipe responsável pela iniciativa em Sergipe avaliou, na quarta-feira, 3, as provas realizadas pelos 12 alunos classificados na etapa inicial do processo seletivo no estado. Desses, dois nomes passarão para a Embaixada dos Estados Unidos, que determina os 30 escolhidos para representar o Brasil durante a viagem. O resultado final será divulgado pela Embaixada no dia 20 de outubro.

O programa, uma iniciativa do Departamento de Estado norte-americano, é coordenado no Brasil pela Embaixada e Consulados dos EUA, contando com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e, em Sergipe, da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc).

O intercâmbio busca jovens com espírito empreendedor, capazes de promover o bem-estar social por meio de iniciativas criativas e inovadoras. Além de aprimorarem suas habilidades de liderança, os selecionados terão a oportunidade de vivenciar a cultura norte-americana, socializar experiências e ampliar sua rede de contatos.

Os jovens representantes de Sergipe se unirão aos jovens embaixadores de todo o restante do país e, juntos, farão uma imersão técnica e cultural durante duas semanas nos Estados Unidos da América em janeiro de 2025.

Segundo a coordenadora estadual do programa, professora Célia Gil, o interesse dos alunos da rede pública tem aumentado a cada ano. “Os estudantes estão com um nível muito bom de inglês este ano. Os dois melhores candidatos serão indicados para a Embaixada dos Estados Unidos”, afirmou.

Processo seletivo

Os primeiros passos para a seleção dos alunos foram a inscrição e uma prova realizada de forma online no dia 27 de setembro, com a temática voltada à Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas (COP 30). Na ocasião, os estudantes precisaram responder questões em inglês, propondo soluções para os desafios ambientais e pensando em um futuro sustentável.

Segundo a professora de inglês Anelise Drewanz Brasil, que foi uma das avaliadoras da prova, os candidatos se destacaram tanto no domínio da língua inglesa quanto no conhecimento da agenda 2030 da ONU. “O conhecimento dos alunos sobre a agenda 2030 e em inglês está muito bom. Os 12 candidatos estão muito bons”, destacou.

Edição 2024

Na edição do Programa Jovens Embaixadores 2024, Isis Maria Goes Santana, de 15 anos, estudante da 2ª série do Ensino Médio no Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa, do município de Nossa Senhora da Glória, e Anabel Melo Prestes, 17, aluna da 3ª série do Ensino Médio/Técnico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) campus Aracaju, foram as alunas selecionadas para representar Sergipe.

As duas alunas realizaram um intercâmbio nos Estados Unidos no período de 20 de janeiro a 4 de fevereiro de 2024. A programação começou com uma orientação da pré-partida em São Paulo, e, no dia 19 de janeiro, elas embarcam para Washington D.C., onde participaram de várias atividades, como oficinas sobre liderança e empreendedorismo, projetos de impacto social, reuniões com representantes do governo, visitas às escolas da região, e fizeram apresentações sobre o Brasil e seus estados. Depois, seguiram para os estados anfitriões onde foram hospedadas por famílias voluntárias e tiveram a oportunidade de vivenciar o dia a dia dos norte-americanos.

