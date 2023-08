Sergipe divulga o calendário de eventos esportivos para agosto

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), apoia a realização de grandes eventos que movimentam o cenário esportivo estadual e regional. Para o mês de agosto, o estado já possui um extenso calendário de eventos programados, que inclui o Brasileiro de Atletismo Loterias Caixa, a etapa regional do CBB 3×3, o Campeonato Sergipano de Ginástica Rítmica, o Brasileiro de Wrestling, o CBSurf Master Tour e o jogo Amigos de Washington e Falcão.

Desde o início do ano, já foram realizados grandes eventos esportivos, como o Aberto Nacional de Judô, o Troféu Brasil de Ginástica, o Torneio Crossfit Brasil (TCB), a segunda etapa do Caranguejo Man e o mais recente, a 118ª edição do Jungle Fight. Através desses eventos apoiados, a gestão estadual consegue incentivar a participação dos sergipanos, movimentar o cenário esportivo estadual e regional, além de movimentar o turismo e economia.

Washington ‘Coração Valente’, ex-jogador de futebol e secretário-executivo de Estado do Esporte e Lazer, fala sobre a importância desses grandes eventos esportivos no estado. “Realizamos, no último final de semana, uma das maiores edições do Jungle Fight, o maior evento de MMA da América Latina, e não foi à toa, mas porque o estado já está consolidado na rota dos grandes eventos esportivos do país. Passado o Jungle Fight, já estamos prontos para os próximos eventos esportivos que temos programados para o mês de agosto. Teremos eventos de várias modalidades e para todos os públicos. Teremos atletismo, basquete, ginástica, wrestling, surf e ainda o jogo entre os Amigos de Washington e Falcão, no qual eu vou reunir os meus amigos e os amigos do Falcão para uma partida de futebol beneficente”, explica o secretário-executivo.

Confira a programação de eventos esportivos em Sergipe a seguir:

Brasileiro de Atletismo Loterias Caixa

11 a 13 de Agosto

Local : Pista da Unit

Etapa Regional do CBB 3X3

11 a 13 de Agosto

Local : Ginásio Constâncio Vieira

Campeonato Sergipano de Ginástica Rítmica

11 a 13 de Agosto

Local : IFS

Brasileiro de Wrestling

25 a 27 de agosto

Local: Ginásio Constâncio Vieira

CBSURF Master Tour

25 a 27 de agosto

Local: Praia da Caueira

Amigos do Washington e Falcão

30 a 01 Agosto/Setembro

Local : Ginásio Constâncio Vieira

